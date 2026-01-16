Non si sa esattamente cosa stia facendo l’Iran, anche se è probabile che si stia intervenendo sugli indirizzi IP, come suggere il team del Northeastern’s Institute, o che stia combinando varie tecniche di controllo web insieme. Fatto sta che il costo per lo Stato è molto alto, perché bloccando Internet si bloccano anche siti, programmi e applicazioni utilizzati anche per fare affari (basta pensare a Skype e simili). Sempre l’associazione Netblocks ha stimato una spesa di circa 37 milioni di dollari per ogni giorno di blackout.