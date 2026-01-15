Offerte Sky
Shirin Ebadi: “Il regime degli ayatollah crollerà molto presto, spero in un referendum"

Liliana Faccioli Pintozzi

©Getty

La magistrata Premio Nobel per la Pace nel 2003 traccia, per Sky TG24 Insider, il cammino verso il nuovo Iran. Prima la fine della Repubblica Islamica, poi la possibilità, per il popolo, di autodeterminarsi e scegliere liberamente il proprio governo. L'intervista

