Nel Paese continuano le manifestazioni e prosegue anche la repressione ordinata dal regime. Nonostante il blocco di internet, alcuni racconti hanno oltrepassato i confini e sono diventati simbolo del massacro. Si tratta, spesso, di giovani e giovanissimi. Dal 17enne Amir Ali Haydari ucciso mentre protestava coi compagni di classe, alla studentessa 23enne di design e moda Rubina Aminian: ecco alcune storie

Continuano le manifestazioni in Iran e continua anche la repressione ordinata dal regime contro le proteste ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Centinaia - forse migliaia - le vittime, uomini e donne, uccise dalle Guardie rivoluzionarie di Ali Khamenei. Con alcune storie che sono diventate simbolo delle proteste. Come quella di Amir Ali Haydari e di Rubina Aminian.

La foto di Amir Ali Haydari, diventata un simbolo della durissima repressione, è stata consegnata a Sky News da suo cugino Diako, che vive a Cardiff. "È stato colpito al cuore. E mentre esalava l'ultimo respiro lo hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola, così tante volte che il suo cervello si è sparso a terra", ha raccontato riferendo le notizie arrivate dai familiari in Iran. Il certificato di morte, ovviamente, riporta una storia diversa: il 17enne sarebbe caduto da una grande altezza, sbattendo forte la testa. Una ricostruzione adottata dagli Ayatollah per centinaia di persone, forse migliaia, tutti considerati terroristi manovrati da agenti stranieri.

Amir Ali Haydari aveva 17 anni. Felpa larga, mani in tasca, capelli arruffati, un sorriso: appare così in una foto scattata prima che le forze di sicurezza degli Ayatollah gli sparassero al cuore, accanendosi con il calcio della pistola sul suo corpo inerme con un secondo colpo alla testa. È stato ucciso l'8 gennaio a Kermanshah, nell'ovest dell'Iran: era in piazza con i suoi compagni di classe, una generazione unita per protestare contro il governo liberticida della Guida suprema Ali Khamenei.

I video dei corpi

I video degli ultimi giorni, fatti uscire dall’Iran nonostante il blocco di internet, mostrano corpi chiusi in sacchi neri, accatastati per strada o dentro gli ospedali. Le testimonianze si moltiplicano. Quell'8 gennaio a Kermanshah erano in tanti insieme ad Amir Ali Haydari. Secondo Sky News, in un filmato girato quel giorno si vedono poliziotti in borghese intimidire i manifestanti e sparare contro di loro per le strade. Secondo i familiari del 17enne, molti suoi amici sono rimasti coinvolti nelle violenze: "Due sono in coma, molti altri sono stati uccisi. Proprio come lui. Li hanno fucilati", ha detto il cugino, aggiungendo che "quando la famiglia ha ritirato il corpo, lo zio di Amir ha parlato di circa 500 cadaveri in ospedale. Ha dovuto identificarlo tra tutti gli altri".

Rubina Aminian, uccisa a 23 anni

Tra le storie simbolo c’è anche quella di Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. È stata uccisa alle spalle, con uno sparo alla testa, come se fosse un'esecuzione. I suoi familiari, anche loro provenienti da Kermanshah, sono dovuti andare nella capitale per cercare il corpo: l’hanno trovato accatastato vicino all'università insieme ad altri centinaia, come hanno raccontato dall'Ong Iran Human Rights.