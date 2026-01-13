A dimostrazione della gravità della crisi, le autorità iraniane hanno imposto un blackout di Internet che va avanti da giorni e che secondo gli attivisti mira a mascherare la portata della repressione. Sono poche le immagini diffuse: sono uscite in questi ultimi giorni grazie ad alcuni terminali Starlink presenti nel Paese. Ma anche qui la repressione è stata totale: per la prima volta il regime è riuscito a bloccare su larga scala i terminali Starlink, dimostrando una capacità di isolare la popolazione dal resto del mondo sopra le aspettative. Il governo ha indetto manifestazioni in tutto il Paese a sostegno della Repubblica islamica. Migliaia di persone hanno riempito piazza Enghelab a Teheran, brandendo la bandiera nazionale, mentre venivano lette preghiere per le vittime di quelle che il governo ha definito "rivolte". Le immagini sono state diffuse dalla tv di Stato, Irib, rimasta praticamente l'unica fonte di informazione dal Paese.