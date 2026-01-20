Secondo una recente analisi della Cnn, le ingenti tariffe non hanno aumentato drasticamente il costo della vita nel 2025. Ma la situazione potrebbe cambiare nel 2026. Gli Stati Uniti hanno incassato 187 miliardi di dollari in più di entrate tariffarie nel 2025 rispetto al 2024, con un aumento di quasi il 200%. Al momento, i costi principalmente sono stati delle aziende. Ma ora si avvicina il momento in cui le società inizieranno a scaricare questi costi sui clienti. "Molti dei nostri clienti non volevano in realtà scaricare i costi, ma ora sono costretti a farlo", ha affermato Kyle Peacock, responsabile di Peacock Tariff Consulting. Molti hanno scelto di farlo immediatamente all'inizio del nuovo anno, mentre altri prevedono di aspettare fino alla fine del primo o del secondo trimestre, ha aggiunto.

Gli economisti di Goldman Sachs hanno stimato che i dazi abbiano causato un aumento dell'inflazione di mezzo punto percentuale nel 2025, più o meno in linea con la dichiarazione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, del mese scorso, secondo cui i dazi di Trump erano responsabili dell'intero aumento dell'inflazione al di sopra dell'obiettivo annuo del 2% della Banca centrale (che ha chiuso l'anno al 2,7%). Goldman prevede che l'inflazione aumenterà di tre decimi di punto percentuale solo nei primi sei mesi di quest'anno, secondo una nota pubblicata a fine dicembre.