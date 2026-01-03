Made in Italy, gli Usa riducono i dazi sulla pasta: le nuove aliquote

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. “La buona notizia che arriva dagli Stati Uniti dimostra come il lavoro serio, senza inutili allarmismi, porti i suoi frutti”, ha affermato. “Abbiamo seguito sin da subito la vicenda, a ottobre a Chicago insieme all'ambasciatore Marco Peronaci avevamo dato un segnale importante: le istituzioni italiane non avrebbero abbandonato i produttori di pasta italiani”, ha aggiunto. Lollobrigida ha concluso ribadendo di “aver scelto la strada giusta” e così “le tariffe sono fortemente ridimensionate” e che “ancora una volta abbiamo dimostrato che il lavoro di squadra paga e l'Italia è forte e rispettata nel mondo”.