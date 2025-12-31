Offerte Sky
Cina, dazi supplementari al 55% sulla carne bovina: i motivi

Mondo
©Getty

Gli investigatori hanno concluso che le importazioni di carne bovina hanno danneggiato l'economia di Pechino, secondo una dichiarazione del ministero del Commercio. La misura si applica sia alla carne bovina fresca che a quella congelata, con o senza osso

La Cina ha annunciato che imporrà dazi aggiuntivi del 55% su alcune importazioni di carne bovina da Brasile, Australia e Stati Uniti, a partire da giovedì. Gli investigatori hanno concluso che le importazioni di carne bovina hanno danneggiato l'economia cinese, secondo una dichiarazione del ministero del Commercio. La misura si applica sia alla carne bovina fresca che a quella congelata, con o senza osso. L’iniziativa commerciale, messa in atto per sostenere i prezzi interni e proteggere gli agricoltori locali, potrebbe contribuire ad alleviare i prezzi globali della carne bovina, che altrimenti sarebbero saliti a un livello record a causa della forte domanda e della scarsa offerta in altre regioni chiave, tra cui gli Stati Uniti, uno dei principali consumatori.

