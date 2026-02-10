A fine 2021 Ghislane Maxwell viene considerata colpevole di cinque delle sei accuse a lei mosse - tra cui la più grave, quella di traffico di minori a scopo sessuale - e viene condannata a 20 anni reclusione. Maxwell viene considerata la persona che aveva introdotto Epstein a molte delle sue conoscenze famose. I due avevano avuto una relazione poi conclusa, ma la donna avrebbe continuato a lavorare per il finanziere anche dopo. Da alcuni documenti processuali emerge come Maxwell fosse descritta dal personale della residenza a Palm Beach come la manager della casa, che guidava lo staff oltre a prendersi cura delle finanze e fungere da coordinatrice sociale. Durante il processo a suo carico l’accusa ha affermato che la donna aveva cercato e adescato giovani ragazze affinché Epstein ne abusasse. La condanna a suo carico è diventata definitiva.