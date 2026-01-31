Sale la rabbia fra i democratici contro il dipartimento di Giustizia sui documenti relativi a Epstein. Il ministero non ha pubblicato "tutti i documenti come richiesto dall'Epstein Files Transparency Act", ha detto Norm Eisen, legale che è stato assistente di Barack Obama per l'etica di governo. Il deputato liberal Ro Khanna ha sollevato le stesse perplessità: "Il dipartimento di Giustizia ha identificato potenziali 6 milioni di pagine, ma ne sta pubblicando 3,5 milioni dopo la revisione. Questo solleva dubbi sul perché il resto non è" stato reso noto. "Trump e il suo dipartimento di Giustizia hanno ora detto chiaramente di non voler pubblicare il 50% dei documenti relativi a Epstein pur affermando di aver pienamente rispettato la legge. Scandaloso e preoccupante", ha osservato il democratico Robert Garcia.

