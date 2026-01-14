Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare

L'ex presidente statunitense e sua moglie rischiano di essere accusati di oltraggio al Congresso per non aver testimoniato sull'indagine su Epstein: un'accusa che comporta una multa fino a 100.000 dollari e il carcere per un massimo di 12 mesi. "Siamo certi che qualsiasi persona ragionevole, all'interno o fuori dal Congresso, si renderà conto che state cercando di punire chi ritenete un nemico e proteggere chi ritenete amici", ha detto la coppia

Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare nell'ambito dell'indagine alla Camera su Jeffrey Epstein, in sfida alle minacce di oltraggio al Congresso avanzate dal repubblicano James Comer. L'ex presidente statunitense e sua moglie rischiano infatti di essere accusati di oltraggio al Congresso: un'accusa che comporta una multa fino a 100.000 dollari e il carcere per un massimo di 12 mesi. "Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. Per noi è arrivato quel momento", hanno dichiarato Bill e Hillary Clinton in una lettera a Comer, come riporta il New York Times. Lo stesso Comer aveva annunciato l'intenzione di chiedere alla Camera di considerare l'ex presidente statunitense “colpevole di oltraggio al Congresso” per non aver testimoniato sull'indagine su Epstein.

Clinton: “State cercando di punire chi ritenete nemico”

"Siamo certi che qualsiasi persona ragionevole, all'interno o fuori dal Congresso, si renderà conto che state cercando di punire chi ritenete un nemico e proteggere chi ritenete amici", hanno evidenziato i Clinton, ribadendo di aver fornito spontaneamente dichiarazioni sotto giuramento a Comer. L'ex presidente e sua moglie prevedono che Comer darà indicazione alla commissione" di sorveglianza di avviare una "procedura di oltraggio al Congresso" nei loro confronti e si aspettano che saranno pubblicato foto "irrilevanti risalenti a decenni fa nella speranza di metterci in imbarazzo".

Clinton: “Processo concepito per il nostro imprigionamento”

In una lettera di otto pagine, Bill e Hillary hanno bollato le loro citazioni in giudizio come "non valide e legalmente inapplicabili", e hanno ricordato di aver offerto spontaneamente sul caso Epstein dichiarazioni sotto giuramento. Poi, hanno accusato Comer di voler paralizzare il Congresso per perseguire un processo a sfondo politico "letteralmente concepito per portare al nostro imprigionamento". Di fronte all'assenza dei Clinton, il presidente della commissione di sorveglianza ha annunciato che chiederà alla Camera la prossima settimana di considerare l'ex presidente colpevole di oltraggio al Congresso. Qualora la sua proposta fosse approvata, il Dipartimento di Giustizia dovrebbe avviare il procedimento penale. "Epstein ha visitato la Casa Bianca 17 volte quando Bill Clinton era presidente. Nessuno sta accusando Clinton di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma abbiamo delle domande per lui", ha spiegato Comer dopo aver ricevuto la lettera dell'ex presidente e di sua moglie.