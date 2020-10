9/18 ©Ansa

Nel 1989 Microsoft introduce Microsoft Office, che offriva un pacchetto di applicazioni per l'attività d’ufficio, come Microsoft Word ed Excel, compatibile con tutti i prodotti Microsoft. La nuova versione di Windows di Microsoft vende 100.000 copie in sole due settimane e Bill Gates si ritrova a essere a capo di una sorta di monopolio virtuale sui sistemi operativi per Pc