Lo scandalo Epstein ha avuto un impatto profondo sulle vite delle principesse Beatrice ed Eugenia, catapultandole al centro dell'attenzione pubblica nonostante fossero estranee ai fatti. Le figlie di Sarah e Andrea Mountbatten Windsor hanno cercato finora di mantenere un profilo discreto, dedicandosi alla propria vita e al proprio lavoro. Secondo nuove indiscrezioni, però, Eugenia avrebbe ora compiuto una scelta netta, assumendo una posizione particolarmente rigida nei confronti del padre Andrew e il motivo sarebbero i legami tra quest'ultimo e il finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019.

La principessa Eugenia, insieme alla sorella Beatrice, avrebbe preso le distanze da Andrew, il fratello di re Carlo, inviando un forte messaggio di solidarietà alla Famiglia Reale quando hanno scelto di trascorrere il Natale con loro invece che con i genitori. Ma, secondo diverse fonti, le due figlie dell'ex duca di York starebbero adottando strategie molto diverse nel rapporto con il padre.

"Nessun contatto"

Eugenia, in particolare, avrebbe interrotto ogni comunicazione con lui. "Non c’è alcun contatto, nulla. È come Brooklyn Beckham (figlia di David e Victoria Beckham che non parla più con i genitori): lo ha completamente escluso", ha riferito una fonte al Mail on Sunday. Beatrice, al contrario, starebbe cercando di mantenere un equilibrio tra il non recidere i legami con il padre e il restare vicina alla Famiglia Reale.

La rottura tra Eugenia e Andrew sarebbe emersa anche durante le festività, quando la principessa non avrebbe fatto visita al padre, lasciandolo "devastato". Le due sorelle hanno già affrontato le conseguenze dello scandalo legato al rapporto di Andrew con Jeffrey Epstein, ma negli ultimi mesi nuovi dettagli hanno riacceso l'attenzione sulla vicenda. A ottobre, re Carlo ha ritirato al fratello i titoli rimasti, spiegando che, pur continuando Andrew a negare le accuse, le misure erano "ritenute necessarie".