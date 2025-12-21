Caso Epstein, alcune foto del dossier scomparse da sito Giustizia

In alcune immagini rimosse - almeno 16 - compariva il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, altre invece mostravano donne nude nella casa del finanziere. Pubblicati anche gli scatti del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, portando come sue ospiti Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ascolta articolo

Il giorno dopo la pubblicazione, dal sito del Dipartimento di Giustizia sono già state rimosse almeno 16 foto contenute negli Epstein file, i documenti del caso che riguardano l'indagine sul finanziere americano morto in cella poco dopo l'arresto nel 2019. Alcuni scatti rimossi mostravano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, altri erano ritratti di donne nude. Delle migliaia di pagine relative ai file dell'inchiesta, almeno 550 sono completamente coperte da "omissis". Pubblicate invece le foto del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, portando come sue ospiti proprio Jeffrey Epstein e la compagna Ghislaine Maxwell.

Le foto scomparse dal sito della Giustizia Alcune delle foto rimosse sono scatti di un tavolo con foto incorniciate di Epstein con personaggi famosi. Sotto il tavolo c'è un cassetto aperto, nel quale si vedono le stampate di alcune foto di Donald Trump. Una mostra il presidente Usa in piedi circondato da donne in costume da bagno. La seconda sembra essere una foto (parzialmente oscurata) di Trump, Melania, Ghislaine Maxwell ed Epstein. Le altre foto rimosse dal repertorio di immagini sono quasi tutte ritratti di donne nude nella casa di Epstein.

Almeno 500 pagine coperte da omissis Inoltre, delle migliaia di pagine relative ai file dell'inchiesta su Jeffrey Epstein, almeno 550 sono completamente coperte da "omissis", secondo l'analisi condotta da Cbs News. Anche un documento di 119 pagine, segnato come "grand jury New York", è completamente oscurato dagli omissis. C'è poi un gruppo di 180 pagine che fanno parte di file che non sono interamente oscurati dagli omissis, ma appaiono in gran parte censurate. Anche il rapporto della polizia, di 96 pagine, relativo alla prima inchiesta su Epstein condotta a metà degli anni 2000 in Florida, finita poi al centro di critiche per il fatto che fu chiusa con un patteggiamento e una pena molto lieve per il finanziere pedofilo, ha degli omissis: sono coperti i nomi delle vittime e altri dettagli. In alcune delle migliaia di foto incluse nei documenti, sono stati oscurati dei volti, anche in quelle in cui per esempio sono ben visibili l'ex presidente Bill Clinton e la popstar Michael Jackson. Alle critiche e alle proteste da parte dei democratici, e non solo, per l'eccessivo numero di omissis, il Dipartimento di Giustizia ha replicato che le "uniche omissioni applicate ai documenti sono quelle richieste dalla legge, punto", riferendosi all'Epstein Files Transparency Act, che prevede una serie di situazioni, a partire dalla tutela delle vittime fino alla protezione di un'inchiesta in corso, che autorizzano la censura. "Coerenti con le leggi, non abbiamo coperto nomi di individui o politici che non fossero vittime", conclude la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia.

Le foto in Marocco con Bill Clinton Tra i documenti pubblicati ci sono foto anche del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, portando come sue ospiti Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell a una cena privata in onore del matrimonio del re Mohammed VI. La Cnn riporta che la cena si svolse prima della cerimonia pubblica a cui l'ex presidente partecipò con la figlia Chelsea mentre la moglie Hillary, che allora era senatrice, non vi prese parte. Al momento del viaggio, Epstein non era stato ancora incriminato per reati sessuali, il suo primo arresto è avvenuto nel 2006. Un portavoce di Clinton, interpellato dalla Cnn, non ha negato le circostanze del viaggio in Marocco, ma ha aggiunto: "Abbiamo di fronte due tipi di persone, il primo gruppo non sapeva nulla ed ha tagliato i rapporti con Epstein prima che i suoi crimini siano venuti alla luce, il secondo gruppo ha continuato ad avere rapporti con lui, noi siamo nel primo gruppo".