Disponibile in Italia su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Jeffrey Epstein: soldi, potere e perversione è una docu‑serie in quattro parti che analizza la vita e i crimini di Jeffrey Epstein attraverso le testimonianze dirette delle sopravvissute e di chi ha indagato sul caso. La narrazione mostra come Epstein abbia creato una rete di adescamento e manipolazione, sfruttando relazioni influenti e ricchezza per proteggersi dalle indagini.

Gli episodi combinano interviste, materiale d’archivio e ricostruzioni investigative, offrendo un ritratto completo della sua ascesa sociale e del sistema di abusi sessuali. Il documentario mette in luce il ruolo dei complici e delle dinamiche di potere che hanno permesso all’imprenditore di operare impunemente per decenni, mostrando anche l’impatto devastante dei suoi crimini sulle vittime.

Credits: Netflix