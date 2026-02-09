Epstein Files, 9 documentari in streaming per capire il caso che ha coinvolto tanti vipCinema Credits: Netflix
Introduzione
E' possibile approfondire il caso Jeffrey Epstein attraverso documentari e docu-serie disponibili in streaming che ricostruiscono le attività criminali del finanziere statunitense e la rete di relazioni influenti che gravitava attorno a lui.
Negli ultimi giorni sono stati resi pubblici gli Epstein Files, una vasta raccolta di documenti – milioni di file tra atti giudiziari, email, immagini e video – legati alle indagini sugli abusi sessuali su minori attribuiti a Epstein. I fascicoli contengono riferimenti a numerose persone ricche e famose entrate in contatto con il finanziere nel corso degli anni. Secondo quanto chiarito dal Dipartimento di Giustizia statunitense, i materiali diffusi non contengono nuove prove tali da configurare ulteriori reati perseguibili, anche se almeno un’indagine è stata avviata nel Regno Unito.
La pubblicazione dei documenti ha comunque avuto un forte impatto pubblico e politico a livello internazionale, sollevando interrogativi sul funzionamento dei sistemi di potere, sulle responsabilità indirette e sulla tutela delle vittime. Nonostante la presenza di accuse e insinuazioni difficili da verificare, i fascicoli non implicano automaticamente responsabilità penali per le persone citate.
Jeffrey Epstein era stato condannato nel 2008 per favoreggiamento della prostituzione di minorenni e arrestato nuovamente nel 2019 con accuse analoghe. Un mese dopo l’arresto, fu trovato morto nella sua cella di un carcere di New York. Nei documenti emergono contatti con figure di primo piano della politica, dell’economia e della nobiltà internazionale, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates e Prince Andrew, senza che ciò costituisca di per sé prova di coinvolgimenti penali.
Il caso Epstein resta uno degli scandali più rilevanti degli ultimi decenni, un intreccio di crimini sessuali, relazioni con l’élite e dinamiche di potere che continua a generare interrogativi e dibattito. Un contesto complesso che è stato raccontato e analizzato anche attraverso numerosi documentari e docu-serie disponibili sulle principali piattaforme di streaming.
Di seguito, una selezione dei titoli con cui approfondire la vicenda
Quello che devi sapere
Jeffrey Epstein: soldi, potere e perversione
Disponibile in Italia su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Jeffrey Epstein: soldi, potere e perversione è una docu‑serie in quattro parti che analizza la vita e i crimini di Jeffrey Epstein attraverso le testimonianze dirette delle sopravvissute e di chi ha indagato sul caso. La narrazione mostra come Epstein abbia creato una rete di adescamento e manipolazione, sfruttando relazioni influenti e ricchezza per proteggersi dalle indagini.
Gli episodi combinano interviste, materiale d’archivio e ricostruzioni investigative, offrendo un ritratto completo della sua ascesa sociale e del sistema di abusi sessuali. Il documentario mette in luce il ruolo dei complici e delle dinamiche di potere che hanno permesso all’imprenditore di operare impunemente per decenni, mostrando anche l’impatto devastante dei suoi crimini sulle vittime.
Ghislaine Maxwell: soldi, potere e perversione
Disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in Italia, il documentario Ghislaine Maxwell: soldi, potere e perversione approfondisce la figura di Ghislaine Maxwell, complice principale di Epstein, e il suo ruolo centrale nella rete di abusi sessuali. La produzione ripercorre il percorso di Maxwell dal coinvolgimento diretto nel reclutamento delle vittime fino all’arresto, al processo e alla condanna a 20 anni di carcere.
Interviste e immagini d’archivio illustrano come Maxwell abbia facilitato le attività criminali di Epstein, manipolando le vittime e coordinando la rete di contatti influenti. La docu‑serie offre una visione dettagliata delle strategie di potere e delle complicità che hanno permesso a Epstein di operare indisturbato per anni, evidenziando anche le conseguenze legali e sociali per la sua co‑complice.
Who Killed Jeffrey Epstein?
Disponibile in Italia tramite Apple TV con audio in italiano, la serie investigativa intitolata Who Killed Jeffrey Epstein? esamina gli arresti di Epstein, la controversa condanna del 2008 e la sua morte in carcere nel 2019.
La produzione analizza le numerose teorie del complotto sorte attorno alla sua morte e le circostanze che hanno permesso a Epstein di mantenere impunità per anni. Attraverso interviste a esperti, giornalisti e testimoni, la docu‑serie esplora le connessioni con figure influenti e riflette sul ruolo dei media e delle istituzioni nella percezione pubblica del caso, ponendo interrogativi su responsabilità, complicità e trasparenza.
Surviving Jeffrey Epstein
La docu‑serie Surviving Jeffrey Epstein - che è parte dell’iniziativa Stop Violence Against Women di Lifetime - mette al centro le testimonianze delle vittime di Epstein, come Virginia Roberts Giuffrè e Courtney Wild.
Il documentario descrive gli abusi sessuali subiti e le conseguenze psicologiche, sociali e legali per le sopravvissute, evidenziando le difficoltà incontrate nel cercare giustizia. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni, la produzione offre uno sguardo diretto sull’impatto devastante dei crimini del finanziere, sottolineando le lacune delle istituzioni e la perseveranza delle vittime nella ricerca di riconoscimento e tutela.
Presente su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) per alcuni territori internazionali, deve ancora arrivare in Italia.
Jeffrey Epstein: The Unredacted Story
La produzione del 2025 intitolata Jeffrey Epstein: The Unredacted Story analizza nuovi documenti desecretati e testimonianze emerse negli anni, ricostruendo la rete di contatti e potere di Epstein.
La docu‑serie mostra come il finanziere abbia utilizzato relazioni sociali e influenze politiche ed economiche per mantenere impunità e autorità, trasformando rapporti personali in strumenti di controllo. Attraverso documenti, interviste e materiali inediti, la produzione esplora la complessità della rete di Epstein, evidenziando complicità, strategie di manipolazione e l’ampiezza del suo impero criminale.
Jeffrey Epstein: The Unredacted Story è disponibile in rete sul sito di Documentary+.
Victoria’s Secret: Angels and Demons
Distribuito su Hulu, il documentario Victoria’s Secret: Angels and Demons (2022) esamina i legami tra Epstein e Les Wexner, ex CEO di Victoria’s Secret, mostrando come il finanziere abbia sfruttato ambienti privilegiati per reclutare vittime.
La produzione approfondisce il contesto commerciale e sociale in cui Epstein operava, collegando gli eventi mondani e le relazioni di potere alle attività criminali. La docu‑serie offre una prospettiva chiara sul modo in cui affari, ricchezza e manipolazione siano stati intrecciati nella rete di Epstein.
Victoria’s Secret: Angels and Demons, come tutti i titoli di Hulu, in Italia è disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Epstein Didn’t Kill Himself
Il documentario del 2024 di Vice News Epstein Didn’t Kill Himself indaga sulle teorie del complotto nate attorno alla morte di Epstein in carcere nel 2019. La produzione analizza dubbi, incongruenze e speculazioni emerse nel dibattito pubblico, offrendo uno sguardo sulle percezioni e le teorie nate dall’opinione pubblica e dai media.
Il documentario aiuta a comprendere come il caso Epstein abbia alimentato sospetti, discussioni sulle responsabilità istituzionali e interpretazioni alternative degli eventi. Disponibile su Apple TV.
Prince Andrew, Maxwell & Epstein
La produzione Prince Andrew, Maxwell & Epstein, disponibile su piattaforme internazionali come Discovery+, Apple TV e Prime Video, esplora i rapporti tra il Principe Andrea, Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein. Il documentario analizza le accuse rivolte ad Andrea da Virginia Roberts Giuffrè e il ruolo di Maxwell come figura centrale nella rete di abusi.
Attraverso analisi, interviste ed esperti, la produzione ricostruisce le dinamiche sociali e personali tra i protagonisti, evidenziando come rapporti privilegiati abbiano influenzato percezioni pubbliche e risposte istituzionali, offrendo uno sguardo approfondito sulle connessioni tra potere e impunità.
Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell
La docu‑serie in tre parti Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell approfondisce la vita di Ghislaine Maxwell e la sua complicità nella rete criminale di Epstein. La produzione analizza il ruolo di Maxwell nel reclutamento delle vittime, nelle strategie operative e nelle relazioni con personaggi influenti.
Anche se non è ancora disponibile direttamente in Italia, la serie è accessibile tramite Peacock e, in alcuni territori, tramite Sky Documentaries e Prime Video, offrendo un’analisi dettagliata della rete di Epstein e del peso della complicità di Maxwell nella sua perpetrazione.