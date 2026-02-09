La decisione di Tim Allan arriva poco dopo quella analoga del capo dello staff, Morgan McSweeney, che ha lasciato l’incarico per lo scandalo di Peter Mandelson. Il premier britannico parlerà ai deputati del Labour alle 18 (le 19 in Italia), ma Downing Street ha già fatto sapere che non intende dimettersi. Intanto il principe di Galles e Kate Middleton, in una nota, sottolineano come il pensiero sia "rivolto alle vittime" ascolta articolo

Nuova scossa nell'entourage del premier laburista britannico Keir Starmer. Tim Allan, direttore della comunicazione del primo ministro, ha rassegnato le dimissioni: "Ho deciso di farmi da parte per permettere la costruzione di un nuovo team a Downing Street", ha detto il veterano della comunicazione politica, che aveva lavorato per Tony Blair tra il 1992 e il 1998 ed è il quarto direttore della comunicazione a dimettersi da quando Starmer è premier. Una decisione arrivata dopo che ieri anche il capo dello staff, Morgan McSweeney, ha lasciato l’incarico per lo scandalo di Peter Mandelson, ex controversa eminenza grigia del New Labour di Blair riciclato circa un anno fa come ambasciatore negli Usa e finito sotto accusa in un'indagine penale di Scotland Yard per i suoi legami con Jeffrey Epstein. Tuttavia Starmer non intende dimettersi e resta "concentrato sul suo lavoro", ha ribadito un portavoce di Downing Street. Intanto Ghislaine Maxwell, fidanzata e complice di Epstein, oggi sarà interrogata a porte chiuse dal Congresso americano, ma si prevede che si avvarrà del diritto di non rispondere alle domande.

Starmer oggi parla ai deputati del Labour Mentre la pressione nei confronti del primo ministro è sempre più alta, un appuntamento cruciale per Starmer è quello di questa sera alle 18 (le 19 in Italia), quando si rivolgerà al gruppo parlamentare laburista per cercare di recuperare la fiducia dei suoi deputati. Ma già altri suoi collaboratori chiave rischiano per i legami con Mandelson, come il consigliere per la sicurezza nazionale Jonathan Powell. Starmer e le figure a lui più vicine sono infatti chiamati a rispondere per la nomina politica di Mandelson come inviato diplomatico negli Usa, nonostante fossero già noti i suoi rapporti con Epstein. Intanto, la leader dell'opposizione conservatrice Kemi Badenoch ha dichiarato che Starmer deve "assumersi la responsabilità" di quanto successo e dimettersi. Leggi anche Regno Unito, si dimette il capo di gabinetto del premier Starmer

Il principe William "profondamente preoccupato per i file di Epstein" Intanto il principe William e Kate Middleton hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" per le "continue rivelazioni" emerse dagli Epstein Files. Lo riporta una nota pubblicata da Kensington Palace che rappresenta la loro prima dichiarazione ufficiale della famiglia reale sulla vicenda, nella quale è direttamente coinvolto l'ex principe Andrea. Nel breve comunicato viene sottolineato come il pensiero dei principi di Galles sia "rivolto alle vittime" dello scandalo Epstein. Dalla pubblicazione degli ultimi file negli Usa sullo scandalo Epstein, poco più di una settimana fa, i membri più in vista della famiglia reale avevano evitato di commentare direttamente la serie di rivelazioni sul conto dell'ex duca di York, già caduto definitivamente in disgrazia per il suo legame con Epstein. Mentre il principe Edoardo nei giorni scorsi aveva rotto il silenzio dei Windsor affermando che "è necessario ricordare le vittime", parlando al World Governments Summit di Dubai, per poi sottolineare che "sono state moltissime". Giovedì scorso lo stesso Carlo III era stato contestato, mentre era in una visita pubblica con la regina Camilla nel villaggio di Dedham nell'Essex, per il coinvolgimento del fratello nella vicenda. "Carlo, hai sollecitato la polizia ad avviare un'indagine su Andrea?", aveva chiesto un uomo fra la folla rivolgendosi al sovrano che stava salutando i sudditi. Approfondimento Il club dei ricchi e potenti: cos’altro ci racconta il caso Epstein

Scandalo Epstein in Norvegia, ambasciatrice si dimette Il terremoto dopo la pubblicazione degli ultimi documenti legati a Epstein continua a scuotere anche la Norvegia. Ieri sera si è dimessa Mona Juul, l'ambasciatrice della Norvegia in Giordania ed Iraq: "Si tratta di una decisione giusta e necessaria. È stata presa dopo i colloqui con il Ministero degli Affari Esteri questa settimana", ha sottolineato il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide. L'Ambasciatrice era già stata sospesa dal suo ruolo in seguito a rivelazioni secondo le quali sia lei che suo marito, il politico e diplomatico Terje Rød-Larsen, hanno avuti stretti rapporti con Epstein. Secondo i documenti, il faccendiere americano voleva lasciare in eredità una grossa somma ai figli della coppia, scrivono i media norvegesi che affermano che l'importo fosse di dieci milioni di dollari. "I contatti tra Juul ed Epstein, condannato per abusi sessuali, hanno dimostrato una grave mancanza di giudizio. Il caso rende difficile ricostruire la fiducia necessaria per ricoprire il ruolo di ambasciatrice", ha aggiunto il ministro Eide, citato dall'emittente di servizio pubblico norvegese Nrk. Leggi anche Epstein, Principessa Norvegia si scusa: “Pentita di contatti con lui”