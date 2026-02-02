Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Epstein, Principessa Mette Marit di Norvegia si scusa: “Pentita di contatti con lui”

Mondo
©Getty

In una dichiarazione rilasciata all’emittente pubblica norvegese Nrk, la principessa ha dichiarato di essersi pentita di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein e che avrebbe dovuto verificare meglio i precedenti del finanziere. Lo scrive la Bbc

ascolta articolo

Anche la principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è finita tra i nomi citati in alcuni dei documenti pubblicati tra gli ultimi “Epstein file” dal dipartimento di Giustizia americano. In una dichiarazione rilasciata all’emittente pubblica norvegese Nrk, la principessa ha dichiarato di essersi pentita di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein e che avrebbe dovuto verificare meglio i precedenti del finanziere. Lo scrive la Bbc. (CASO EPSTEIN, PUBBLICATI ALTRI TRE MILIONI DI FILE)

Lo scambio di mail

 

Secondo quanto riportato dall’emittente norvegese, la principessa avrebbe ammesso di aver preso in prestito la casa in Florida per quattro giorni. "È semplicemente imbarazzante", ha affermato. Tra i documenti era emerso infatti uno scambio di email del 2013, con oggetto "H.K.H. Kronprinsessen, Mette", in cui si descrive un viaggio che la principessa avrebbe effettuato nella casa di Epstein a Palm Beach nel gennaio di quell’anno. "Mette arriverà all'aeroporto di Miami questa domenica", si legge in un'email attribuita a Lesley Groff, ex assistente di Epstein. L'email è stata inviata a Janusz Banasiak, ex responsabile della casa di Epstein a Palm Beach. Janusz avrebbe dovuto andare a prendere la principessa Mette-Marit all'aeroporto e "accompagnarla alla casa di Epstein”. L’email include anche un numero di cellulare censurato attribuito a Mette-Marit, riferisce la Bbc.

Leggi anche

Epstein, ex ambasciatore negli Usa lascia anche il Labour
FOTOGALLERY

1/15
Mondo

Epstein, nuove foto rilasciate dai dem Usa: da Trump a Gates e Clinton

Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Zelensky: “Mosca responsabile escalation”. LIVE

live Mondo

Lo ha scritto su X il presidente ucraino confermando che "c'è un accordo per una riunione a...

Iran e M.O., aperto valico Rafah: bimbo di 3 anni ucciso a Gaza. LIVE

live Mondo

Il valico di Rafah è stato aperto per l'ingresso e l'uscita dei residenti: secondo i media...

Elezioni suppletive in Texas, sconfitta per i Repubblicani: dem avanti

Mondo

Il dem Taylor Rehmet ha ottenuto un seggio al Senato dopo aver battuto la repubblicana Leigh...

Usa, Trump annuncia chiusura Kennedy Center per due anni

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti ha specificato: "Ho deciso che fermare le attività per un periodo...

Trump contro i Grammy: "Inguardabili, io mai stato su isola Epstein"

Mondo

Nel mirino del tycoon il conduttore Trevor Noah, accusato di aver diffuso affermazioni false e...

Mondo: I più letti