Caso Epstein, Principessa Mette Marit di Norvegia si scusa: “Pentita di contatti con lui”Mondo
In una dichiarazione rilasciata all’emittente pubblica norvegese Nrk, la principessa ha dichiarato di essersi pentita di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein e che avrebbe dovuto verificare meglio i precedenti del finanziere. Lo scrive la Bbc
Anche la principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è finita tra i nomi citati in alcuni dei documenti pubblicati tra gli ultimi “Epstein file” dal dipartimento di Giustizia americano. In una dichiarazione rilasciata all’emittente pubblica norvegese Nrk, la principessa ha dichiarato di essersi pentita di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein e che avrebbe dovuto verificare meglio i precedenti del finanziere. Lo scrive la Bbc. (CASO EPSTEIN, PUBBLICATI ALTRI TRE MILIONI DI FILE)
Lo scambio di mail
Secondo quanto riportato dall’emittente norvegese, la principessa avrebbe ammesso di aver preso in prestito la casa in Florida per quattro giorni. "È semplicemente imbarazzante", ha affermato. Tra i documenti era emerso infatti uno scambio di email del 2013, con oggetto "H.K.H. Kronprinsessen, Mette", in cui si descrive un viaggio che la principessa avrebbe effettuato nella casa di Epstein a Palm Beach nel gennaio di quell’anno. "Mette arriverà all'aeroporto di Miami questa domenica", si legge in un'email attribuita a Lesley Groff, ex assistente di Epstein. L'email è stata inviata a Janusz Banasiak, ex responsabile della casa di Epstein a Palm Beach. Janusz avrebbe dovuto andare a prendere la principessa Mette-Marit all'aeroporto e "accompagnarla alla casa di Epstein”. L’email include anche un numero di cellulare censurato attribuito a Mette-Marit, riferisce la Bbc.
Leggi anche
Epstein, ex ambasciatore negli Usa lascia anche il Labour
Epstein, nuove foto rilasciate dai dem Usa: da Trump a Gates e Clinton
Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso