In una dichiarazione rilasciata all’emittente pubblica norvegese Nrk, la principessa ha dichiarato di essersi pentita di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein e che avrebbe dovuto verificare meglio i precedenti del finanziere. Lo scrive la Bbc

Anche la principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è finita tra i nomi citati in alcuni dei documenti pubblicati tra gli ultimi “Epstein file” dal dipartimento di Giustizia americano. In una dichiarazione rilasciata all’emittente pubblica norvegese Nrk, la principessa ha dichiarato di essersi pentita di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein e che avrebbe dovuto verificare meglio i precedenti del finanziere. Lo scrive la Bbc. (CASO EPSTEIN, PUBBLICATI ALTRI TRE MILIONI DI FILE)

Lo scambio di mail

Secondo quanto riportato dall’emittente norvegese, la principessa avrebbe ammesso di aver preso in prestito la casa in Florida per quattro giorni. "È semplicemente imbarazzante", ha affermato. Tra i documenti era emerso infatti uno scambio di email del 2013, con oggetto "H.K.H. Kronprinsessen, Mette", in cui si descrive un viaggio che la principessa avrebbe effettuato nella casa di Epstein a Palm Beach nel gennaio di quell’anno. "Mette arriverà all'aeroporto di Miami questa domenica", si legge in un'email attribuita a Lesley Groff, ex assistente di Epstein. L'email è stata inviata a Janusz Banasiak, ex responsabile della casa di Epstein a Palm Beach. Janusz avrebbe dovuto andare a prendere la principessa Mette-Marit all'aeroporto e "accompagnarla alla casa di Epstein”. L’email include anche un numero di cellulare censurato attribuito a Mette-Marit, riferisce la Bbc.