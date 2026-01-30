Lo annuncia il viceprocuratore generale Todd Blanche. Tra i documenti svelati anche 2mila video
Il Dipartimento di Giustizia statunitense pubblica nuovi documenti su Jeffrey Epstein, morto suicida nel 2019 mentre si trovava in carcere in attesa di processo, accusato di gestire una rete di traffico sessuale durata decenni, che coinvolgeva giovani donne e ragazze. Ad annunciarlo il viceprocuratore generale Todd Blanche, ex avvocato del presidente Donald Trump, che parla di 3 milioni di pagine svelate nella giornata di oggi, 30 gennaio, inclusi 2mila video.
Documenti pubblicati in ritardo
Il termine per pubblicare i documenti relativi al caso Epstein, come fissato dal Congresso, è già scaduto da circa un mese. Il ritardo, secondo quanto riferito dall'amministrazione, è dovuto alla complicata redazione di informazioni sensibili sulle vittime. Si rigettano così le accuse che sia stato dovuto all'ingerenza della Casa Bianca.
Leggi anche
Epstein, i Clinton a rischio incriminazione per oltraggio a Congresso
Epstein, nuove foto rilasciate dai dem Usa: da Trump a Gates e Clinton
Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso