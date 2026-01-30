Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Epstein, Dipartimento Giustizia Usa pubblica nuovi file: 3 milioni di pagine

Mondo
©Getty

Lo annuncia il viceprocuratore generale Todd Blanche. Tra i documenti svelati anche 2mila video

ascolta articolo

Il Dipartimento di Giustizia statunitense pubblica nuovi documenti su Jeffrey Epstein, morto suicida nel 2019 mentre si trovava in carcere in attesa di processo, accusato di gestire una rete di traffico sessuale durata decenni, che coinvolgeva giovani donne e ragazze. Ad annunciarlo il viceprocuratore generale Todd Blanche, ex avvocato del presidente Donald Trump, che parla di 3 milioni di pagine svelate nella giornata di oggi, 30 gennaio, inclusi 2mila video.

Documenti pubblicati in ritardo

Il termine per pubblicare i documenti relativi al caso Epstein, come fissato dal Congresso, è già scaduto da circa un mese. Il ritardo, secondo quanto riferito dall'amministrazione, è dovuto alla complicata redazione di informazioni sensibili sulle vittime. Si rigettano così le accuse che sia stato dovuto all'ingerenza della Casa Bianca.

Leggi anche

Epstein, i Clinton a rischio incriminazione per oltraggio a Congresso
FOTOGALLERY

1/15
Mondo

Epstein, nuove foto rilasciate dai dem Usa: da Trump a Gates e Clinton

Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Il Cremlino: "Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev". LIVE

live Mondo

Mosca ha accettato di astenersi da attacchi fino a domenica 1° febbraio in seguito alla richiesta...

Iran: "Eserciti Ue considerati terroristi". Da Usa sanzioni a Teheran

live Mondo

Teheran intende designare come "terroriste" le Forze armate dei Paesi dell'Unione europea, che a...

Siria, raggiunto l'accordo tra governo e curdi: integrazione militare

Mondo

L'accordo “globale” stabilisce che le forze e l’amministrazione della zona autonoma curda siano...

Sci, annullata la discesa a Crans Montana per maltempo dopo 3 cadute

Mondo

Annullata la gara di Coppa del Mondo di discesa femminile perché troppo pericolosa. Dopo oltre...

Incendi in Patagonia, l'Argentina dichiara lo stato d'emergenza

Mondo

La situazione degli incendi nella parte meridionale del Paese continua a destare forte...

Mondo: I più letti