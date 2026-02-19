Epstein files, arrestato l'ex principe Andrea per abuso d'ufficio

Carlo III, recentemente privato del titolo di principe, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Come scrivono diversi giornali del Regno Unito, questa mattina sono stati avvistati alcuni veicoli, che si ritiene siano auto della Polizia, senza contrassegni, arrivare a Sandringham, nel Norfolk, dove Andrea vive da quando ha lasciato la sua casa di Windsor. Questa è la prima volta che l'ex principe, che ha dovuto affrontare numerose accuse per i suoi legami con il finanziere e molestatore sessuale Jeffrey Epstein (morto in carcere nel 2019, ndr), viene arrestato.

Le accuse

Sempre secondo quello che sta emergendo in queste ore, le accuse contro Andrea si rifanno a documenti risalenti al periodo in cui l'ex principe aveva il ruolo di inviato commerciale (cioè era trade envoy), che si presume siano stati trasmessi proprio a Epstein. Proprio pochi giorni fa, cioè il 9 febbraio, re Carlo III si era detto pronto a "dare sostegno", se richiesto, alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l'ex principe Andrea avrebbe condiviso con il finanziere pedofilo su alcune missioni svolte in anni - tra il 2010 e il 2011 - in cui era emissario e testimonial commerciale per conto di vari governi britannici in Asia. Da poco anche il premier britannico Keir Starmer aveva dichiarato che "nessuno è al di sopra della legge".

L'arresto e le prossime tappe

Intanto, in un comunicato della polizia di Thames Valley, a capo dell'inchiesta, si parla di perquisizioni compiute nel Norfolk, dove si trova Sandringham, e in un'altra residenza nel Berkshire e si precisa che "un uomo di 66 anni è stato arrestato e resta al momento in custodia". In giornata è atteso che sia sentito, prima di un eventuale rilascio su cauzione.