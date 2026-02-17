Epstein Files, Sarah Ferguson e le figlie coinvolte nello scandalo

Eugenia e Beatrice, che oggi hanno 37 e 35 anni e sono tra i pochi membri dei Windsor a detenere il titolo di "Sua altezza reale", si dicono “estremamente turbate”. "Hanno un certo grado di lealtà verso la famiglia ma i loro rapporti con i genitori sono stati gravemente compromessi", ha dichiarato alla Cnn Russell Myers, giornalista esperto di casa reale ascolta articolo

Le figlie dell’ex principe d’Inghilterra Andrea e di Sarah Ferguson, Eugenia e Beatrice, sono citate centinaia di volte nei cosiddetti Epstein Files, i documenti resi pubblici dal dipartimento di Giustizia americano relativi al più grosso scandalo sessuale a stelle e strisce messo in piedi dal finanziere Jeffrey Epstein (morto in carcere nel 2019). Le due sorelle, che oggi hanno 37 e 35 anni e sono tra i pochi membri dei Windsor a detenere il titolo di "Sua altezza reale" (pur avendo scelto di tenere un profilo più “privato”), si dicono “estremamente turbate”. "Hanno un certo grado di lealtà verso la famiglia ma i loro rapporti con i genitori sono stati gravemente compromessi", ha dichiarato alla Cnn Russell Myers, giornalista esperto di famiglia reale.

I documenti “È angosciante per entrambe vedersi menzionate dai loro genitori a un condannato per reati sessuali", ha aggiunto ancora Myers. L'anno scorso il portavoce di Ferguson aveva dichiarato che l'ex duchessa aveva interrotto ogni rapporto con Epstein "non appena si era resa conto dell’entità delle accuse". Ma la lettura dei file sembra indicare una situazione diversa. Ferguson andò a trovare Epstein dopo la prima condanna per prostituzione minorile, nel 2008, e ancora a Miami cinque giorni dopo la sua scarcerazione, nel 2009. Beatrice ed Eugenia, che allora avevano 20 e 18 anni, parteciparono a un pranzo con la madre e Epstein. Un mese dopo, Sarah Ferguson aveva scritto a Epstein per raccontargli di quanto fosse entusiasta per le nuove opportunità di lavoro legate al suo brand e ai suoi libri. "In appena una settimana, dopo il pranzo con te, l'energia sembra aumentata", gli aveva scritto. "Non sono mai stato così colpita dalla gentilezza di un amico come dal tuo complimento davanti alle mie ragazze - aveva aggiunto - Grazie Jeffrey per essere il fratello che ho sempre desiderato". In un altro scambio di email, due mesi dopo, Ferguson sembra discutere della vita intima della figlia minore. "Non sono sicura. Sto solo aspettando che Eugenie torni da un weekend di sesso". Mesi dopo Epstein le aveva chiesto se ci fosse la possibilità di vedere le figlie per un ciao. Ferguson aveva risposto: "Beatrice è a Londra con suo padre. Eugenie via con un ragazzo fico". Vedi anche Epstein files, Hillary Clinton accusa Trump di insabbiamento