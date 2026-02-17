Epstein files, Hillary Clinton accusa Trump di insabbiamento

Hillary Clinton ha accusato l'amministrazione del presidente Donald Trump di "insabbiamento" sulla gestione dei fascicoli relativi al defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein. "Fate uscire i fascicoli. Stanno procedendo a rilento", ha detto l'ex Segretario di Stato americano alla Bbc a Berlino, dove ha partecipato all'annuale Forum Mondiale. La Casa Bianca ha insistito sul fatto che, pubblicando i fascicoli, hanno fatto "più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i Democratici". Alla domanda se Andrew Mountbatten-Windsor dovesse comparire davanti a una commissione del Congresso, Hillary Clinton ha risposto: "Penso che chiunque venga invitato a testimoniare debba testimoniare". I Clinton dovrebbero comparire davanti alla commissione. Bill Clinton comparirà il 27 febbraio e Hillary Clinton il giorno prima. Sarà la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti testimonia davanti a una commissione del Congresso da quando lo fece Gerald Ford nel 1983. Nessuno dei due Clinton è stato accusato di illeciti da parte di sopravvissuti agli abusi di Epstein, ed entrambi hanno negato di essere a conoscenza dei suoi reati sessuali all'epoca. I Clinton hanno chiesto che l'udienza si svolga in pubblico anziché a porte chiuse: "Ci presenteremo, ma pensiamo che sarebbe meglio farlo in pubblico", ha detto Hillary Clinton alla Bbc. "Non abbiamo nulla da nascondere. Abbiamo chiesto ripetutamente la pubblicazione completa di questi documenti. Pensiamo che la luce del sole sia il miglior disinfettante". L'ex candidata alla presidenza ha sostenuto che lei e suo marito venivano usati per distogliere l'attenzione da Trump. "Guardate questo oggetto luccicante. Avremo i Clinton, persino Hillary Clinton, che non ha mai incontrato quell'uomo". Hillary Clinton ha affermato di aver incontrato Ghislaine Maxwell, la complice condannata di Epstein, "in alcune occasioni".