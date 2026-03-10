Pioggia di meteoriti in Germania, danneggiate alcune case

A provocarla, un asteroide di pochi centimetri di diametro che si è frammentato bruciando all'ingresso nell'atmosfera terrestre. Nessun ferito ascolta articolo

Diversi meteoriti si sono abbattuti sulla parte occidentale della regione Renania-Palatinato, in Germania, l’8 marzo, provocando danni a tetti e case nell'Hunsrueck, nell'Eifel e a Coblenza, fortunatamente senza causare alcun ferimento. A riferirlo è stato un portavoce della polizia, secondo quanto riporta la Dpa. "Stasera, verso le 19, nel quartiere Guels di Coblenza, un corpo celeste bruciato è caduto sul tetto di un'abitazione. Nessuno è rimasto ferito", ha comunicato la polizia di Coblenza. I vigili del fuoco e la polizia si sono recate sul posto verificando l’assenza di ulteriori pericoli per la popolazione.

La preoccupazione dei cittadini La preoccupazione comunque c’è stata davanti a quello che è apparso inizialmente come un fenomeno luminoso sconosciuto. Testimoni oculari ne hanno scritto sui social dalla Bassa Sassonia, dall'Assia, dalla Renania-Palatinato, dal Saarland, dal Baden-Wuerttemberg e dalla Renania Settentrionale-Vestfalia.

Un asteroide di poche decine di centimetri di diametro A provocare la pioggia di meteoriti, secondo quanto successivamente accertato, è stato un asteroide dal diametro di poche decine di centimetri che si è frammentato bruciando una volta entrato nell’atmosfera terrestre, generando uno sciame di meteore. A dirlo è stato Daniele Gardiol, coordinatore nazionale del progetto Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell'Atmosfera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. "Al momento non abbiamo molti dati, ma possiamo dedurre che l'oggetto di origine extraterrestre fosse un asteroide dalle dimensioni non trascurabili, dell'ordine di alcune decine di centimetri", ha detto Gardiol, che lavora all'Osservatorio di Torino dell'Inaf.