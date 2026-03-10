Pioggia di meteoriti in Germania, danneggiate alcune case

A provocarla, un asteroide di pochi centimetri di diametro che si è frammentato bruciando all'ingresso nell'atmosfera terrestre. Nessun ferito
Diversi meteoriti si sono abbattuti sulla parte occidentale della regione Renania-Palatinato, in Germania, l’8 marzo, provocando danni a tetti e case nell'Hunsrueck, nell'Eifel e a Coblenza, fortunatamente senza causare alcun ferimento. A riferirlo è stato un portavoce della polizia, secondo quanto riporta la Dpa. "Stasera, verso le 19, nel quartiere Guels di Coblenza, un corpo celeste bruciato è caduto sul tetto di un'abitazione. Nessuno è rimasto ferito", ha comunicato la polizia di Coblenza. I vigili del fuoco e la polizia si sono recate sul posto verificando l’assenza di ulteriori pericoli per la popolazione.
La preoccupazione dei cittadini
La preoccupazione comunque c’è stata davanti a quello che è apparso inizialmente come un fenomeno luminoso sconosciuto. Testimoni oculari ne hanno scritto sui social dalla Bassa Sassonia, dall'Assia, dalla Renania-Palatinato, dal Saarland, dal Baden-Wuerttemberg e dalla Renania Settentrionale-Vestfalia.
Un asteroide di poche decine di centimetri di diametro
A provocare la pioggia di meteoriti, secondo quanto successivamente accertato, è stato un asteroide dal diametro di poche decine di centimetri che si è frammentato bruciando una volta entrato nell’atmosfera terrestre, generando uno sciame di meteore. A dirlo è stato Daniele Gardiol, coordinatore nazionale del progetto Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell'Atmosfera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. "Al momento non abbiamo molti dati, ma possiamo dedurre che l'oggetto di origine extraterrestre fosse un asteroide dalle dimensioni non trascurabili, dell'ordine di alcune decine di centimetri", ha detto Gardiol, che lavora all'Osservatorio di Torino dell'Inaf.
In Italia un episodio all'anno
Fenomeni di questo tipo sono piuttosto rari ma non impossibili, in Italia, secondo i dati ottenuti da Prisma, una rete di 80 videocamere dislocate in tutta Italia che osservano il cielo per identificare meteoriti e calcolarne l'eventuale punto di caduta, si registra in media un piccolo oggetto che riesce ad arrivare al suolo ogni anno. Si tratta di piccoli asteroidi che generalmente bruciano completamente nell'atmosfera producendo scie luminose e solo raramente riescono a raggiungere il suolo, come è invece avvenuto in Germania. "Grazie a Prisma in questi anni siamo riusciti a recuperare due di queste meteoriti, l'ultima a Matera caduta il 14 febbraio 2023 e per questo detta la meteorite di San Valentino", ha aggiunto Gardiol. Anche in questo caso l'oggetto colpì il tetto di una casa, danneggiando un pannello solare e un balcone e senza provocare feriti. "È difficile riuscire a ricostruire in dettaglio le dimensioni originarie di un meteorite - ha concluso Gardiol - ma riteniamo che fosse inizialmente grande all'incirca come un pugno e siamo riusciti a rintracciarne solo un piccolo frammento".