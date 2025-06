Cos'è l'Ice, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa

Introduzione

Agenzia federale istituita nel 2003 dopo gli attentanti dell’11 settembre, la United States Immigration and Customs Enforcement (Ice) agisce come branchia del Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) con compiti che spaziano dal controllo delle frontiere interne al contrasto al crimine transnazionale. La struttura con sede a Washington è finita nel mirino delle proteste in California dopo una vasta operazione coordinata che in tre giorni ha portato all’arresto di centinaia di persone sospettate di non essere in regola con i permessi di soggiorno