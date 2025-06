Usa, 9mila migranti a Guantanamo. Tajani: pronti a rimpatrio italiani

"Non vi è possibilità che gli italiani siano trasferiti a Guantanamo, non c'è da allarmarsi. Siamo disponibili a rimpatriare gli irregolari". Sono queste le parole di Antonio Tajani, dopo le notizie secondo cui tra i circa 9mila migranti che Donald Trump vuole trasferire nel carcere di massima sicurezza ci sono anche nostri connazionali e circa 800 europei. "Giovedì pomeriggio è già in agenda una telefonata con il segretario di Stato Rubio e cercherò di avere ulteriori chiarimenti", ha aggiunto il ministro degli Esteri su Rtl 102.5, spiegando che il governo non sa quanti italiani irregolari si trovino negli Usa. Intanto, continuano le manifestazioni e le proteste a Los Angeles. I gruppi di protesta si sono radunati nonostante il coprifuoco e “decine di persone sono state arrestate”. Inoltre, il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha annunciato l'invio della Guardia Nazionale anche nello Stato per far fronte alle proteste contro la politiche migratorie dell'amministrazione Trump.

Anche italiani a Guantanamo

A far sapere che tra le migliaia di stranieri che saranno deportati da Donald Trump a Guantanamo ci sarebbero anche italiani è stato il Washington Post, che ha citato dei funzionari. Oltre all'Italia ci sono migranti provenienti da Gran Bretagna, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti. Gli europei sarebbero circa 800. Il Dipartimento di Stato americano ha detto che non intende rivelare l'identità dei migranti illegali che saranno spediti a Guantanamo. "Non è certo una dinamica gestita dal Dipartimento di Stato. Non specificherò nessuna nazionalità degli immigrati clandestini", ha detto la portavoce Tammi Bruce, precisando che "non è una novità che trasferiamo gli immigrati illegali che hanno compiuto dei crimini a Guantanamo prima che vengano rimandati nel loro Paese d'origine: non è la destinazione finale". Da quanto emerso, comunque, il Dipartimento di Stato americano starebbe cercando di convincere quello per la Sicurezza nazionale a non inviare i migranti illegali europei a Guantanamo. Lo hanno riferito fonti informate a Politico, parlando di "allarme tra i diplomatici americani".

Tajani: “Su Guantanamo non c'è nessuna comunicazione ufficiale”

Sulla questione è intervenuto il ministro Tajani. "Su Guantanamo non c'è nessuna comunicazione ufficiale, c'è solo un articolo di giornale. Abbiamo contatti con i responsabili della sicurezza interna ed eventualmente la questione riguarderebbe soltanto cittadini di Paesi che non sono disponibili ad accogliere i loro connazionali irregolari negli Stati Uniti", ha spiegato a margine dell'Assemblea di Confcommercio. "L'Italia aveva risposto qualche tempo fa a un questionario che era venuto dagli Stati Uniti, dicendo che noi siamo pronti ad accogliere i nostri concittadini irregolari, qualora ce ne fossero, con il rispetto dei diritti di queste persone e con il rispetto delle regole consolari", ha aggiunto il ministro. "Domani ho una telefonata con Rubio e affronterò anche questo tema. Noi siamo pronti a riprendere gli italiani e quindi non vedo pericoli eccessivi per eventuali italiani che siano irregolari. Non dovrebbero esserci possibilità per gli italiani di essere portati a Guantanamo, faremo di tutto perché non avvenga", ha concluso Tajani.