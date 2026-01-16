La politica venezuelana Maria Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione a Maduro, è stata insignita del Premio Nobel per la Pace il 10 ottobre 2025. Dopo il blitz statunitense che ha rimosso il leader di Caracas, ha incontrato alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump, che nei mesi precedenti aveva detto in più occasioni di aspettarsi di vincere il premio. Nel faccia a faccia di Washington, Machado ha consegnato la sua medaglia a Trump. Un gesto puramente simbolico, anche perché il comitato di Oslo aveva già chiarito che il prestigioso riconoscimento non è trasferibile a un'altra persona dopo essere stato assegnato. Il tycoon l’ha ringraziata dicendo: “Mi ha consegnato il suo Nobel per la Pace in riconoscimento del lavoro che ho svolto. Un gesto meraviglioso di reciproco rispetto”.

