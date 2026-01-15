Venezuela, Machado da Trump. Usa: "Rodriguez soddisfa richieste"

Il governo ad interim del Venezuela , guidato da Delcy Rodriguez, "ha soddisfatto finora tutte le nostre richieste". A dirlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa. Intanto, Maria Corina Machado , leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, ha incontrato alla Casa Bianca il presidente Trump . Dopo l'incontro si è diretta Capitol Hill, per un colloquio con deputati e senatori. Machado terrà poi una conferenza stampa al Congresso (alle 22 ora italiana, ndr).

Un altro italiano liberato

Oggi, intanto, dopo le liberazioni di Trentini e Burlò, il Venezuela ha rilasciato un altro italiano: Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antoni Tajani. “Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere", ha confermato. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto dello scorso anno a Maturin.