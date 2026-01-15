Venezuela, Machado da Trump. Usa: "Rodriguez soddisfa richieste"

Offerte Sky
Venezuela, Usa: "Rodriguez ha soddisfatto tutte le nostre richieste". Machado vede Trump

Mondo
©Getty

Mentre Washington esprime approvazione per il governo ad interim di Caracas, la leader dell'opposizione e premio Nobel per la pace ha incontrato alla Casa Bianca il presidente americano

ascolta articolo

Il governo ad interim del Venezuela, guidato da Delcy Rodriguez, "ha soddisfatto finora tutte le nostre richieste". A dirlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa. Intanto, Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, ha incontrato alla Casa Bianca il presidente Trump. Dopo l'incontro si è diretta Capitol Hill, per un  colloquio con deputati e senatori. Machado terrà poi una conferenza stampa al Congresso (alle 22 ora italiana, ndr).

Un altro italiano liberato

Oggi, intanto, dopo le liberazioni di Trentini e Burlò, il Venezuela ha rilasciato un altro italiano: Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antoni Tajani. “Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere", ha confermato. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto dello scorso anno a Maturin.

Crisi Venezuela, Alberto Trentini nel trevigiano da parenti
Getty/Sky TG24

Economia

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello che producono è il cosiddetto "leggero", mentre per permettere alle raffinerie di lavorarlo per ottenere benzina serve quello denso

