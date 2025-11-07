Morto James Watson, fu premio Nobel per la scoperta del Dna

James Watson, il premio Nobel per la medicina che ha partecipato alla scoperta della struttura del Dna, è morto a 97 anni. A darne notizia è stato il New York Times, riportando l'annuncio del Cold Spring Harbor Laboratory (Cshl), con cui Watson aveva lavorato. Il biologo e genetista americano è deceduto in un hospice nello Stato di New York, dove era stato trasferito la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale per un'infezione. Nel 1962 Watson condivise il Nobel con il connazionale Francis Crick e con Maurice Wilkins, scienziato neozelandese naturalizzato britannico.

La vita

Nato a Chicago nel 1928, figlio di un esattore e di un'impiegata universitaria, Watson mostrò un'intelligenza precoce: a 15 anni era già all'università. Dopo il dottorato a Indiana University sotto la guida del premio Nobel Salvador Luria, si trasferì a Cambridge, dove incontrò Francis Crick. Nel 1953, grazie anche ai dati non autorizzati della ricercatrice Rosalind Franklin, i due riuscirono a costruire il modello della doppia elica del Dna, svelando il meccanismo attraverso cui l'informazione genetica si replica da una generazione all’altra. Quella scoperta, pubblicata su Nature, cambiò per sempre la biologia.

Watson raccontò quell'impresa nel celebre libro "La doppia elica", pubblicato nel 1968: un memoir brillante e polemico, che suscitò l'ira dei colleghi per il tono irriverente e per le descrizioni sessiste della Franklin. Il volume divenne però un classico della divulgazione scientifica e fu inserito dalla Library of Congress tra i 100 libri americani più importanti del XX secolo. Dopo il Nobel, Watson continuò a esercitare un'enorme influenza sulla scienza contemporanea. Nel 1989 fu il primo direttore del Progetto Genoma Umano, la gigantesca impresa internazionale che portò, nel 2000, alla mappatura completa dei geni umani. "Era contrario all'idea che il 'libro della vita' potesse essere brevettato", ricordò Stillman. Una posizione che la Corte Suprema statunitense confermò nel 2013, stabilendo che i geni naturali non possono essere oggetto di brevetto. Alto, dinoccolato e sempre un po' disordinato, Watson fu descritto da colleghi e studenti come brillante e difficile, capace di intuizioni geniali e commenti sconcertanti. Il biologo E.O. Wilson lo definì "il Caligola della biologia". Nel 2014 mise all’asta la sua medaglia Nobel, dichiarando di sentirsi "escluso" dalla comunità scientifica; fu acquistata per oltre 4 milioni di dollari dal magnate russo Alisher Usmanov, che poi gliela restituì. Nonostante le polemiche e le cadute, il nome di James Watson resta indissolubilmente legato alla scoperta del Dna, "il segreto della vita". Un lascito che nessuna controversia potrà cancellare.