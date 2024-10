Se si guarda all'elenco, dal 2000, dei Paesi del G7, si vede che in prima posizione ci sono gli Usa, seguiti da Regno Unito e Giappone. L’Italia è in coda, con tre premi Nobel. Il nostro Paese storicamente ha dunque avuto pochi riconoscimenti, soprattutto rispetto agli altri grandi Paesi industrializzati. Anche di questo tema si è occupata la puntata Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 14 ottobre ascolta articolo

Tutti i premi Nobel, anche quest'anno, sono stati assegnati. E l'Italia non ne ha vinto nemmeno uno. Ma come si posiziona il nostro Paese in una classifica generale? Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 14 ottobre.

La classifica per milione di abitanti Se si considerano tutti i Nobel assegnati in questi anni, si vede che, in una classifica per milione di abitanti, dal 1901 a oggi, in testa c’è la Svezia, seguita dall'Austria e dalla Norvegia.

La classifica dei Paesi del G7 Se si guarda invece alla classifica, dal 2000, dei Paesi del G7, si vede che in prima posizione ci sono gli Usa, seguiti da Regno Unito e Giappone. L’Italia è in coda, con tre premi Nobel: Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica nel 2021, Riccardo Giacconi, sempre per la Fisica nel 2002, e Mario Capecchi, Nobel per la medicina nel 2007. L’Italia storicamente ha dunque avuto pochi premi Nobel, soprattutto rispetto agli altri grandi Paesi industrializzati. Questi dati potrebbero essere uno spunto per interrogarsi sulla qualità della ricerca del nostro Paese, e anche sulla fuga dei cervelli che lo caratterizza.