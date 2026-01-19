I 10 peggiori incidenti ferroviari del mondo per numero di vittime

Il più grande incidente per l’Africa è quello in cui, nel gennaio 1985, morirono all’incirca 400 persone che viaggiavano su un treno espresso e che si trovavano nelle vicinanze di Awash, in Etiopia. Il mezzo deragliò, andandosi poi a schiantare in curva quando stava attraversando un ponte tra le stazioni di Arba e Awash, sulla linea Addis Abeba–Gibuti. In tutto il treno era composto da cinque carrozze: quattro di queste finirono in una gola sul fiume Awash. Fu stabilito che stava viaggiando a una velocità troppo alta.

Una delle carrozze del treno dell'incidente di Awash - ©Getty