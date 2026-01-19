Incidente Spagna, deragliano 2 treni: almeno 39 morti. LIVE

È in continuo aggiornamento il bilancio delle vittime dell’incidente che alle 19:39 di domenica 18 gennaio ha coinvolto due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, nel sud del Paese. A bordo del primo mezzo che ha deragliato, colpendo l’altro, viaggiavano 317 passeggeri. I feriti sono più di 100. Il ministro dei Trasporti Oscar Puente: "Incidente estremamente strano, si è verificato su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente" e ha coinvolto un treno "praticamente nuovo". Una delle ipotesi è che sia saltato un "giunto" tra i binari. Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe Álvaro Fernández Heredia: "Non avremo una risposta definitiva per diversi giorni".

