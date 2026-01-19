Incidente Spagna, deragliano 2 treni: almeno 39 morti. LIVE

Intorno alle 19:39 di domenica 18 gennaio, sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, all’altezza di Adamuz, un mezzo con 317 passeggeri è deragliato, colpendo un altro convoglio. Più di 100 i feriti
in evidenza
È in continuo aggiornamento il bilancio delle vittime dell’incidente che alle 19:39 di domenica 18 gennaio ha coinvolto due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, nel sud del Paese. A bordo del primo mezzo che ha deragliato, colpendo l’altro, viaggiavano 317 passeggeri. I feriti sono più di 100. Il ministro dei Trasporti Oscar Puente: "Incidente estremamente strano, si è verificato su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente" e ha coinvolto un treno "praticamente nuovo". Una delle ipotesi è che sia saltato un "giunto" tra i binari. Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe Álvaro Fernández Heredia: "Non avremo una risposta definitiva per diversi giorni".
Le foto aeree dell'incidente ferroviario
Le immagini dal luogo dell'incidente
Società Iryo: "L'ultima revisione del treno effettuata 4 giorni fa"
L'ultima revisione del treno ad alta velocità Iryo coinvolto nella sciagura ferroviaria domenica sera ad Adamuz, vicino Cordoba, era stata effettuata lo scorso 15 gennaio, secondo quanto hanno informato fonti della compagnia (partecipata da Fs International) in una nota.
Renfe: "Incidente su rettilineo, i treni viaggiavano sotto i 250 Km/h"
Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe Álvaro Fernández Heredia parla chiaro: "La cosa peggiore che possiamo fare è fare ipotesi. Dovremo lasciare che la commissione d'inchiesta indipendente faccia il suo lavoro. Non avremo una risposta definitiva per diversi giorni". Heredia spiega che l'incidente "è accaduto su un tratto rettilineo di binario, una sezione con limite di velocità di 250 km/h: un treno viaggiava a 205 km/h e l'altro a 210 km/h, quindi non si è trattato di un problema di eccesso di velocità". Inoltre, "si tratta di un binario dotato di un sistema di sicurezza LZB che previene l'errore umano, quindi deve essersi trattato di un guasto al materiale rotabile o all'infrastruttura". Il presidente dell'azienda statale ha spiegato che "gli scambi, la banchina e l'infrastruttura sono stati sostituiti a maggio, quindi avrebbero dovuto essere in condizioni ottimali".
Il premier Sánchez sul luogo della tragedia
Il primo ministro Pedro Sánchez andrà nella zona dell'incidente ferroviario avvenuto ieri ad Adamuz, per conoscere in prima persona la situazione, secondo quanto riferito dal governo spagnolo.
Il precedente
Gli incidenti gravi sulle linee Tav spagnole sono molti rari. Il precedente tristemente più noto resta quello di Santiago di Compostela, il 24 luglio 2013, avvenuto però fuori da una tratta ad alta velocità pura, su una linea convenzionale con cambio di regime e in condizioni operative diverse. Anche allora fu coinvolto un treno Alvia a lunga percorrenza che deragliò all'ingresso della stazione di Angrois, nella regione settentrionale della Galizia, causando 79 morti e oltre 140 feriti in quella che tuttora è considerata la più grave sciagura ferroviaria in Spagna negli ultimi decenni.
Incidente ferroviario in Spagna, 122 i feriti
Sono 122 le persone rimaste ferite in seguito all'incidente ferroviario ad Adamuz, in Andalusia, di cui 48 feriti rimangono ricoverati in ospedale, tra cui cinque minori, secondo i dati diffusi dal servizio di emergenza della Giunta Regionale dell'Andalusia nel suo ultimo bollettino. Tra i ricoverati ci sono 11 adulti e un minore in terapia intensiva. Sono invece 74 i feriti che sono già stati dimessi.
La rete ferroviaria spagnola
La Spagna ha una delle reti ferroviarie di alta velocità più estese al mondo, con oltre 4.000 km di linee Ave (Tav) gestite da Adif, seconda solo alla Cina. Collega le principali città come Madrid, Barcellona, Siviglia, Valencia e Malaga offrendo viaggi spesso a meno di 3 ore fra i capoluoghi a velocità di 300 Km/h, operati da Renfe (Ave e Avlo) e da operatori privati come Iryo (partecipata da Trenitalia) e Ouigo, che si collega anche alla Francia.
Tajani: "Non risultano italiani ma identificazione vittime è in corso"
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani esclude al momento la presenza di italiani a bordo dei due treni, ma precisa che le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso.
Tra ipotesi disastro Spagna un giunto saltato tra binari
L'incidente potrebbe essere dovuto a un giunto che prima dell'incidente è saltato, creando uno spazio tra due sezioni di binario che via via si è allargato al passaggio dei treni. L'ipotesi è che le prime carrozze siano passate mentre lo spazio si allargava finché, arrivate all'ottava, è avvenuto il deragliamento. L'ottava carrozza avrebbe portato con sé anche la sesta e la settima.
Disagi al traffico ferroviario in Spagna
Presidente gestore ferrovie: "Difficile conoscere dimensione dell'accaduto"
"Ancora è difficile conoscere la dimensione dell'accaduto", dice il presidente del gestore ferroviario Renfe, Alvaro Fernandez Heredia. lntantom, almeno 16 medici legali sono impegnati nella identificazione delle vittime, resa in alcuni casi difficile a causa della condizioni di alcuni dei cadaveri.
Meloni: "Italia vicina al dolore della Spagna"
Ministro dei Trasporti: "Incidente estremamente strano"
Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, parla di un "estremamente strano", in quanto si è verificato "su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente" e ha coinvolto un treno di Iryo "praticamente nuovo". Lo stato della via ferroviaria, ha aggiunto, "era buono". Si parla "di materiali nuovi", ha ricordato, sottolineando chee sulla tratta Andalusia-Madrid sono stati investiti "700 milioni di euro e i lavori di sostituzione dei cambi dell'infrastruttura si sono conclusi a maggio, secondo Adif", il gestore statale delle ferrovie.
Cosa è successo
La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz, vicino Cordova, sud dell'Andalusia: un treno Iryo, con 317 passeggeri, diretto da Malaga a Madrid stazione Puerta de Atocha, è deragliato invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto che circolava in direzione opposta, da Madrid a Huelva, deragliato a sua volta.
Salgono a 73 i feriti dell'incidente
I feriti attualmente ricoverati negli ospedali sono 73, dei quali 24 in stato grave, secondo l'ultimo bilancio.
Incidente ferroviario Spagna, almeno 39 morti
Si aggrava il bilancio delle vittime del deragliamento che domenica 18 gennaio, alle 19:39, ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 39 i corpi delle vittime recuperate fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza. La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020).