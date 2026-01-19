Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini dell'incidente. FOTO
Sono 39 finora le vittime del tragico scontro tra due convogli avvenuto nella serata di domenica, all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, nel sud del Paese. A bordo del primo mezzo che ha deragliato, colpendo l’altro, viaggiavano 317 passeggeri. I feriti sono centinaia. Il ministro dei Trasporti: "Incidente estremamente strano, si è verificato su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente" e ha coinvolto un treno "praticamente nuovo"
- Scene di panico, caos e soccorsi tra le lamiere che andranno avanti per ore per il grave incidente ferroviario lungo la linea dell'alta velocità che collega Madrid e la regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna. Due treni sono deragliati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba, provocando almeno 39 vittime confermate e centinaia di feriti, molti dei quali gravi, con alcuni passeggeri ancora intrappolati nei vagoni coinvolti, secondo quanto riferisce la Guardia Civil
- La circolazione ferroviaria fra Madrid e la regione andalusa è stata immediatamente sospesa, con pesanti disagi per migliaia di utenti alle prese con il rientro domenicale, mentre le autorità della regione, che hanno attivato il livello 1 di emergenza di Protezione civile, parlano di un bilancio "molto grave" e ancora provvisorio
- Secondo le ricostruzioni, la sciagura si è verificata alle 19:39 di ieri, quando un treno della compagnia Iryo in servizio tra Malaga e Madrid Puerta de Atocha, con 317 persone a bordo, è deragliato nei deviatoi di ingresso alla via 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea parallela, dove transitava in senso contrario un altro treno dell'alta velocità della statale Alvia (Renfe), proveniente da Madrid e diretto a Huelva
- Una delle ipotesi è che sia saltato un "giunto" tra i binari. Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe Álvaro Fernández Heredia ha detto: "Non avremo una risposta definitiva per diversi giorni"
- "L'impatto è stato terribile provocando il deragliamento dei due primi vagoni del treno (Alvia) di Renfe", ha spiegato nella serata di ieri il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, in un messaggio su X. "Il numero di vittime non può essere confermato in questo momento", aveva aggiunto, spiegando che "la priorità è quella di assistere le vittime"
- A raccontare le drammatiche scene di panico e caos numerosi testimoni, tra cui il giornalista di Radio Nacional de Espana (Rne), Salvador Jimenez, che viaggiava sul treno partito da Malaga e ha testimoniato in diretta l'accaduto. "Siamo partiti da Malaga alle 18:40 in orario. Alle 19:45 c'è stato un impatto, è sembrato un terremoto che ha scosso tutti i vagoni. Io ero nel primo", ha raccontato Jimenez
- Subito il personale ha utilizzato martelli di emergenza per rompere i finestrini, per evacuare i passeggeri. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre il drammatico bilancio delle vittime è destinato a salire. "Ho visto un passeggero ridotto a pezzi. Siamo arrivati per primi sul luogo assieme alla polizia municipale e ho visto almeno un cadavere sezionato in più parti e un corpo tagliato in due", la drammatica testimonianza del sindaco Rafael Moreno a El Pais
- "Tra i due convogli, l'Alvia è quello che ha avuto la peggio", ha spiegato il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, aggiungendo che i primi due vagoni, con 63 passeggeri complessivi a bordo, "sono precipitati in un terrapieno" di circa cinque metri. Puente non ha dato indicazioni sulle possibili cause del deragliamento, ma ha detto che "l'incidente è stato estremamente strano", in quanto si è verificato "su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente" e ha coinvolto un treno di Iryo "praticamente nuovo"