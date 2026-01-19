Offerte Sky
Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini dell'incidente. FOTO

Mondo fotogallery
8 foto
©Ansa

Sono 39 finora le vittime del tragico scontro tra due convogli avvenuto nella serata di domenica, all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, nel sud del Paese. A bordo del primo mezzo che ha deragliato, colpendo l’altro, viaggiavano 317 passeggeri. I feriti sono centinaia. Il ministro dei Trasporti: "Incidente estremamente strano, si è verificato su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente" e ha coinvolto un treno "praticamente nuovo"

    ALTRE NOTIZIE

    Iran: "Attaccare Khamenei è come una guerra totale contro il popolo"

    live Mondo

    Trump aveva detto che a Teheran è tempo di una nuova leadership. Il presidente iraniano...

    Ucraina, Cremlino: Putin invitato a partecipare a tavolo pace a Gaza

    live Mondo

    Il leader russo è stato invitato a unirsi al "Board of Peace" del presidente degli Stati Uniti...

    Incidente Spagna, deragliano 2 treni: almeno 39 morti. LIVE

    live Mondo

    Intorno alle 19:39 di domenica 18 gennaio, sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia,...