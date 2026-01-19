Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini dell'incidente

Sono 39 finora le vittime del tragico scontro tra due convogli avvenuto nella serata di domenica, all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, nel sud del Paese. A bordo del primo mezzo che ha deragliato, colpendo l’altro, viaggiavano 317 passeggeri. I feriti sono centinaia. Il ministro dei Trasporti: "Incidente estremamente strano, si è verificato su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente" e ha coinvolto un treno "praticamente nuovo"