Introduzione

Proseguono le indagini sull'incidente ferroviario di Adamuz in Spagna in cui due treni dell'Alta velocità si sono scontrati vicino Cordoba causando almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Mentre continuano i lavori per identificare le vittime e recuperare eventuali altri dispersi, attualmente 37, il governo spagnolo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.

Si tratta del più grave incidente ferroviario dal 2013, sulla linea ad alta velocità in Andalusia. “Un giorno di dolore per tutta la Spagna”, ha detto il premier iberico Pedro Sánchez. Sul luogo dell'incidente sono attesi anche il Re Filippo VI e la Regina Letizia, che saranno accompagnati dal primo viceministro e ministro delle Finanze, Maria Jesus Montero. Intanto, è stata aperta un'inchiesta sul disastro e le indagini preliminari sono state affidate al tribunale di prima istanza numero 2 della località di Montoro (Cordoba).