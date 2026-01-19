Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha parlato di una "notte di profondo dolore per la Spagna" e ha deciso di annullare la sua partecipazione al Forum Economico di Davos per recarsi sul luogo dell'incidente. Il capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, ha parlato di "grave lutto per l'amico popolo spagnolo" e il Pontefice "offre preghiere per il riposo eterno dei defunti" ascolta articolo

“Non abbiamo notizie di italiani coinvolti tra le vittime o i feriti”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani conferma che nessun connazionale sarebbe rimasto implicato nell’incidente ferroviario in Andalusia (IL LIVEBLOG) ma, sottolinea, “sono talmente tante le persone che viaggiavano sui treni che è necessario fare tutti gli accertamenti necessari''. Il vicepremier si è detto ''profondamente colpito dalla tragedia'' e ha espresso ''solidarietà da parte mia e a nome del governo al governo spagnolo, alla popolazione e alle famiglie vittime''. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha parlato di una "notte di profondo dolore per la Spagna" e ha deciso di annullare la sua partecipazione al Forum Economico di Davos per recarsi sul luogo dell'incidente insieme al vicepresidente e ministro delle Finanze, Maria Jesus Montero, e al Ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska. I reali di Spagna, Felipe VI e Letizia, si recheranno invece domani a Cordoba, in segno di solidarietà con le vittime del grave incidente ferroviario.

"Italia vicina a dolore della Spagna" "Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell'Andalusia, che ha provocato numerose vittime e feriti. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti - cui auguriamo un pronto ristabilimento - e alle squadre di soccorso". Ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Re di Spagna, Filippo VI. "In un momento di così grave lutto per l'amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e ai congiunti delle vittime il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza". "L'Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia - scritto su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni -. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie". "Profondamente colpito e addolorato", si è detto anche Mattero Salvini che, in una nota, ha espresso solidarietà al governo e al popolo spagnolo.

Il lavoro delle squadre di soccorso "Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno perso la vita questa notte a Cordoba – ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola -. Le mie più sentite condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Vi auguro forza e conforto in questi momenti difficili e una pronta guarigione per i feriti. Ringrazio le squadre di soccorso per il loro straordinario lavoro nel rispondere a questa tragedia. L'Europa e' al fianco del popolo spagnolo in questi momenti difficili". "La notizia della collisione tra treni a Cordoba è devastante – ha dichiarato via social l'Alta rappresentante Ue agli Affari esteri Kaja Kallas -. I miei pensieri sono rivolti alle famiglie e ai cari delle vittime e al popolo della Spagna in questo momento di dolore. Esprimo le mie più sentite condoglianze a tutte le persone colpite e auguro forza e una pronta guarigione a tutti i feriti". "Pensieri per le vittime, le loro famiglie e l'intero popolo spagnolo. La Francia è al vostro fianco" il commento di Emanuelle Macron.