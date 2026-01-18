Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 10 morti e numerosi feriti

A bordo del treno Iryo si trovavano 317 persone. Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate nei vagoni
Almeno dieci persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nello scontro tra due treni ad alta velocità deragliati nel comune di Adamuz in Andalusia. (LE IMMAGINI) Il bilancio è ancora provvisorio perchè un numero imprecisato di passeggeri è ancora intrappolato tra le lamiere. L'incidente si è verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato appena un'ora dopo essere partito da Malaga ed è finito sul binario adiacente, dove stava arrivando un altro treno Renfe Alvia, in viaggio da Madrid a Huelva. Tre delle vittime viaggiavano su un treno Alvia, mentre due erano a bordo del treno Iryo. A bordo del treno Iryo si trovavano 317 persone. Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco, secondo quanto ha riferito un giornalista di Radio Nacional de Espana che era a bordo. Il servizio ferroviario ad alta velocita' tra Madrid e l'Andalusia è stato sospeso.