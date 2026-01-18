Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 10 morti e numerosi feriti

Mondo

A bordo del treno Iryo si trovavano 317 persone. Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate nei vagoni

ascolta articolo

Almeno dieci persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nello scontro tra due treni ad alta velocità deragliati nel comune di Adamuz in Andalusia. (LE IMMAGINI) Il bilancio è ancora provvisorio perchè un numero imprecisato di passeggeri è ancora intrappolato tra le lamiere. L'incidente si è verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato appena un'ora dopo essere partito da Malaga ed è finito sul binario adiacente, dove stava arrivando un altro treno Renfe Alvia, in viaggio da Madrid a Huelva. Tre delle vittime viaggiavano su un treno Alvia, mentre due erano a bordo del treno Iryo. A bordo del treno Iryo si trovavano 317 persone. Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco, secondo quanto ha riferito un giornalista di Radio Nacional de Espana che era a bordo. Il servizio ferroviario ad alta velocita' tra Madrid e l'Andalusia è stato sospeso. 

Mondo: Ultime notizie

Groenlandia, otto Paesi europei: "Rafforziamo sicurezza dell'Artico"

Mondo

Il comunicato congiunto è stato sottoscritto da Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi...

Iran, media: almeno 16mila morti. Verso parziale ritorno di internet

live Mondo

Riferendosi alle dichiarazioni ostili nei suoi confronti fatte ieri dalla Guida Suprema, Trump ha...

Ucraina, decine di droni abbattuti: donna uccisa in raid a Kharkiv

live Mondo

Negoziatori di Zelensky in Florida. Il team ucraino - guidato dal nuovo capo dell'ufficio...

Elezioni in Portogallo, attesa per risultati primo turno Presidenziali

Mondo

Poco più di 11 milioni di cittadini sono stati chiamati a scegliere il successore di Marcelo...

epa12658157 A voter casts his vote in Lisbon, Portugal, 18 January 2026. More than 11 million voters are called upon to elect the new President of the Portuguese Republic, who will succeed Marcelo Rebelo de Sousa, who has reached the limit of his terms in office. There are 11 accepted candidates, a record number. EPA/ANTONIO COTRIM

Iran, giallo sul caso Erfan Soltani. Israele: "Ucciso". Ong: "È vivo"

Mondo

Secondo alcune fonti, citate dall'account X del ministero degli Esteri israeliano in farsi,...

Mondo: I più letti