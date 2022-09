Croazia, scontro fra due treni: almeno 3 morti e 11 feriti

Vittime e feriti in un incidente avvenuto vicino alla cittadina di Novska. Secondo informazioni non ufficiali dei media croati, un convoglio passeggeri è passato con il semaforo rosso e ha colpito un treno merci che si era fermato a causa di un guasto. Il premier Andrej Plenkovic è andato sul luogo della tragedia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Un grave incidente ferroviario è avvenuto vicino a Novska, in Croazia, provocando morti e feriti. Secondo informazioni non ufficiali dei media croati, un treno passeggeri è passato con il semaforo rosso e ha colpito un convoglio merci che si era fermato a causa di un guasto nella città di Rajich. Il primo ministro croato Andrej Plenkovic, dopo aver visitato il luogo dell'incidente ferroviario di Tessa (vicino a Novska), ha dichiarato che, secondo i dati attuali, tre persone sono rimaste uccise e 11 ferite, ma che nessuno tra questi ultimi è in pericolo di vita e che non risultano esserci altri vittime. "Molte persone ferite sono cittadini croati e molti sono stranieri", ha confermato Plenkovic, osservando che le informazioni su di loro possono essere ottenute dalla Croce Rossa a Novska, ha riferito Hina.