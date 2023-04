Olanda, treno deraglia fra l’Aia e Amsterdam: una vittima

È di una vittima e 30 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Olanda, sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L'Aia e Amsterdam. Il convoglio è deragliato alle 3.25 ora locale (1.25 in Italia) dopo aver urtato attrezzi da costruzione sulla corsia lungo un villaggio nella periferia nord-est di La Haye. Il treno a due piani proveniva da Amsterdam e trasportava circa 60 persone.

I soccorsi

"Una persona è morta e almeno 30 sono rimaste ferite. Undici persone sono state ospitate nelle case dei residenti locali, mentre i feriti gravi sono stati portati in ospedale", hanno dichiarato i servizi di emergenza di Hollands Midden sottolineando che i feriti gravi sono 19. I soccorritori hanno fatto sapere che "gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno", che si è spezzato in più tronconi.