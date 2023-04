L'incidente è avvenuto alle 3.25 ora locale (1.25 in Italia). Una persona è morta e almeno 30 sono rimaste ferite. I soccorritori hanno fatto sapere che "gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno", che si è spezzato in più tronconi. "Abbiamo sentito un forte scoppio e improvvisamente le luci si sono spente", ha raccontato un testimone