Serie A, Lecce-Monza 1-1. Alle 18 in campo Juventus-Milan. HIGHLIGHTS

La 34esima giornata del campionato prosegue oggi con altri tre match. Nel pomeriggio, nella sfida al Via del Mare accade tutto nel recupero: segna Krstovic e pareggia Pessina su rigore. Tra poco il calcio d’inizio dell’atteso big match a Torino. In serata poi si gioca Lazio-Verona

Dopo l’anticipo di ieri tra Frosinone e Salernitana (con la vittoria dei ciociari che ha sancito la matematica retrocessione in B dei campani), la 34esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri tre match. Nel pomeriggio Lecce-Monza è terminata 1-1. A seguire, alle 18, calcio d’inizio dell’atteso big match Juventus-Milan. In serata poi si gioca Lazio-Verona ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani si riparte alle 12.30 con i neo campioni d’Italia dell’Inter che ospitano a San Siro il Torino prima della festa con il bus per le strade della città. Alle 15 tocca a Bologna-Udinese mentre alle 18 si disputano Atalanta-Empoli e Napoli-Roma. Infine alle 20.45 sarà la volta di Fiorentina-Sassuolo. Questo turno di campionato si chiuderà solo lunedì sera con Genoa-Cagliari.

La cronaca di Lecce-Monza (GLI HIGHLIGHTS)

Primo tempo con poche emozioni. Per il primo e unico tiro in porta della frazione bisogna aspettare circa 20 minuti. Nel finale la partita si accende con qualche occasione potenziale per Colombo e Oudin. Nella ripresa Krstovic trova un diagonale che esce di un soffio, poi Oudin cerca un pallonetto da metacampo senza però inquadrare la porta. Al 92' Krstovic la sblocca, ma al 96' arriva un rigore per il Monza per un tocco di mano: Pessina trasforma e pareggia.

Il tabellino di Lecce-Monza 1-1

Gol: 90' + 2' Krstovic (L), 90' + 6' Rig. Pessina (M)

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey (37' st Venuti)Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (37' st Pierotti) , Blin, Rafia (15' st Gonzalez), Dorgu (23' st Almqvist); Krstovic, Piccoli (15' st Sansone). All.: Gotti

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo (36' st D'Ambosio), P. Marì, Kyryakopoulos; Akpa Akpro (24' st Gagliardini), Bondo; V. Carboni (13' st Colpani), Pessina, Zerbin (24' st Maldini) ; Colombo (13' st Djuric). All.: Palladino

Ammoniti: Colombo, Oudin, Gagliardini per gioco falloso, Izzo e Krstovic per reciproche scorrettezze.