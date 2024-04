Serie A, Frosinone-Salernitana 3-0: granata retrocedono in B. VIDEO

La cronaca della partita

Il Frosinone parte in quarta: al 10’ passa già in vantaggio con gol di Soulé dopo il rigore per fallo di Sambia su Valeri. Quindici minuti dopo a segnare è Brescianini in contropiede su assist di Valeri. Verso la fine del primo tempo la Salernitana annusa una prima rimonta con una rete di Vignato, che viene però annullata per fuorigioco. All'inizio della ripresa stessa storia: a segnare è Ikwuemesi, ma c'era un fallo di Fazio in precedenza. Poi ancora un'occasione mancata per i granata: è il 76' quando Gomis manda fuori la palla a poca distanza dalla rete dei ciocari. All'85' grazie a Zortea arriva il terzo gol per il Frosinone.

Il tabellino di Frosinone-Salernitana 3-0

Gol: 10' Soulé, 25' Brescianini, 85' Zortea

Frosinone (3-4-2-1): Turati (1' st Cerofolini); Lirola (26' st Bonifazi); Romagnoli, Okoli (32' st Monterisi); Zortea, Mazzitelli (41' st Gelli), Barrenechea Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira (32' st Cuni). All. Di Francesco

Salernitana (3-5-2): Costil; Pierozzi (1' st Pasalidis), Fazio, Pirola; Sambia (21' st Zanoli), Coulibaly, Basic, Vignato (30' st Gomis), Bradaric; Tchaouna, Ikwuemesi. All. Colantuono

Ammoniti: Sambia, Pierozzi, Zortea, Mazzitelli per gioco falloso.