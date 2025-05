Scudetto Napoli, Conte: “Campionato straordinario"

I partenopei sono campioni d’Italia per la quarta volta. Grande festa al Maradona, l’allenatore artefice del trionfo: "Vincere qui è difficilissimo, pressione pazzesca, affrontata nel migliore dei modi. De Laurentiis e io diversi ma due vincenti". Il presidente: "Se il mister resta? Mai dire mai". Politano: "Settimana di ansia ma è una gioia”. Di Lorenzo: "Merito di Conte, avevamo bisogno di lui per questi livelli"

Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Un successo arrivato all’ultima giornata, grazie alla vittoria al Maradona contro il Cagliari che ha permesso di tenere l’Inter a un punto di distanza. Al triplice fischio i calciatori della panchina sono entrati in campo con in mano dei grandi scudetti con la scritta "again", con il 4 al centro. È iniziata così la grande festa del popolo azzurro. I 55mila del Maradona hanno iniziato a cantare "i campioni dell'Italia siamo noi", facendo sventolare migliaia di bandiere azzurre.

L’allenatore Antonio Conte, artefice del trionfo, oggi era squalificato e ha guardato gli ultimi dieci minuti in piedi nel box sopra la tribuna stampa, poi è corso in campo abbracciando i giocatori e anche il presidente Aurelio De Laurentiis che si è avvicinato a lui facendogli i complimenti per il successo nella sua prima stagione sulla panchina azzurra. Poi i calciatori hanno iniziato a correre verso la Curva A, cominciando un giro trionfale a bordo campo verso tutti gli spettatori, mentre dall'esterno dello stadio si sentono i botti di festa.

Conte: "Campionato straordinario"

"È successo di nuovo, è qualcosa di bellissimo. Allo stadio è stato difficile arrivare, non so quanta gente c'era, e mi è balenato il pensiero di cosa sarebbe successo se avessimo deluso questa gente, ce lo saremmo portato dietro per parecchio tempo. C'era una pressione pazzesca ma l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un campionato straordinario", ha detto Antonio Conte a caldo. "Se è il capolavoro della mia carriera? È stato lo scudetto più inaspettato, difficile, il più stimolante come sfida, venire a Napoli dopo un decimo posto e riprendere tutto".

Conte: "De Laurentiis e io diversi ma due vincenti"

"Ora ci stiamo godendo tutto, con il presidente abbiamo un rapporto ottimo. Abbiamo avuto l'opportunità di conoscere lui me e io lui. Ora stiamo festeggiando insieme: siamo dei vincenti, in maniera diversa, ma lo siamo", ha proseguito Antonio Conte. "Il merito è di questi ragazzi che hanno voluto rimettersi in gioco, soprattutto chi l'aveva vinto due anni fa e l'anno scorso era arrivato decimo".

De Laurentiis: "Conte resta? Mai dire mai"

Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. "Se resta? Mai dire mai. Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai, secondo me, obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli merita rispetto. E se uno vuole mettersi a disposizione "welcome". Siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero perché mi farebbe piacere se l'anno prossimo si cimentasse con la Champions".