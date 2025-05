Scudetto Napoli, la festa azzurra da New York a Buenos Aires. VIDEO

Esplode la festa in diverse città d'Italia e del mondo per il successo della squadra di Conte. Ecco una carrellata di video che mostrano i tifosi napoletani impazziti di gioia tra cori, sciarpe e abbracci per celebrare il quarto scudetto della storia degli azzurri

Lo scudetto vinto dagli uomini di Antonio Conte è stato festeggiato non solo a Napoli (FOTO), ma anche in tante altre città italiane (come Milano) e del mondo, da New York a Miami, passando per Buenos Aires. Ecco una carrellata di video che mostrano i tifosi napoletani in festa in diverse zone del globo, partendo dall'Italia fino ad arrivare negli Stati Uniti e in Australia, tra cori, sciarpe e abbracci.