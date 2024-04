Coppa Italia, in corso ritorno della semifinale Lazio-Juve: 1-0. LIVE

La squadra di Tudor e quella di Allegri si stanno giocando la finalissima del 15 maggio. All’andata a Torino era finita 2-0 per i bianconeri. Domani, mercoledì 24 aprile, è in programma la seconda semifinale: si sfidano Atalanta e Fiorentina, dopo il successo per 1-0 dei viola all’andata

Dopo il successo in campionato dell’Inter, che lunedì ha battuto il Milan nel derby e conquistato il 20esimo scudetto della sua storia e la seconda stella, è già tempo di Coppa Italia. Alle 21 è iniziato il ritorno della semifinale tra Lazio e Juventus. In palio c’è la finalissima del 15 maggio. All’andata a Torino era finita 2-0 per i bianconeri. Domani, mercoledì 24 aprile, è in programma la seconda semifinale: si sfidano Atalanta e Fiorentina, dopo il successo per 1-0 dei viola all’andata.