Usa, media: "Harvey Weinstein ricoverato a New York"

Il produttore cinematografico è all'ospedale di Bellevue dopo essere comparso davanti alla Corte suprema di New York che ha annullato la sua condanna per reati sessuali. Lo ha reso noto l'Ap che ha riportato le parole del suo avvocato, che non ha indicato lo stato di salute dell'ex produttore cinematografico

Harvey Weinstein è stato ricoverato a New York dopo essere comparso davanti alla Corte suprema che ha annullato la sua condanna per reati sessuali. Secondo quanto riporta l'Associated Press sul proprio sito, lo ha affermato il suo avvocato Arthur Aidala, che ha spiegato che l'ex re di Hollywood si trova in questo momento all'ospedale di Bellevue, dove è sottoposto a una serie di esami. Il legale non ha indicato lo stato di salute di Weinstein, ma ha parlato solo di ''questioni mediche''. La Corte d'Appello ha annullato la sua condanna dopo aver concluso che un giudice aveva permesso ai giurati di vedere e ascoltare troppe prove non direttamente correlate alle accuse; ha anche cancellato la sua condanna a 23 anni di prigione e ordinato un nuovo processo. L'ex produttore cinematografico resta però in carcere perché nel 2022 era stato condannato per stupro ad altri 16 anni di carcere a Los Angeles.