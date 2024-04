Weinstein, Corte Stato di New York revoca condanna per reati sessuali

La Corte d'Appello di New York ha revocato la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali. E, come riportano diversi media internazionali, tra cui Sky News, è stato stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 ha condannato Weinstein a 23 anni di prigione ha commesso un errore chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti dell'ex produttore. Sta ora al procuratore di New York, Alvin Bragg, decidere se tornare a mettere l'ex boss della Miramax di nuovo in stato di accusa. Weinstein comunque non è un uomo libero. L'anno scorso è stato condannato a Los Angeles a 16 anni di prigione per l'accusa di stupro e violenza sessuale.