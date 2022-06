18/27 ©Getty

Dal caso Weinstein nasce il movimento MeToo per i dirittti delle donne e contro le molestie sessuali. A promuoverlo, sempre a ottobre 2017, è l'attrice Alyssa Milano che su Twitter scrive: "Se sei mai stato molestato o aggredito sessualmente scrivi 'anch'io' (in inglese me too, ndr) come risposta a questo tweet"