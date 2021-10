Elijah Wood: "L'orco de Il Signore degli Anelli? Era Harvey Weinstein"

L’ex hobbit di Lord of the Rings ha raccontato che uno degli orchi dell'adattamento del libro di Tolkien è stato modellato a immagine e somiglianza del produttore di Hollywood (che oggi sta scontando una pena di 23 anni per molestie sessuali). Il Frodo della trilogia ha spiegato che la scelta di Peter Jackson è stata “una sorta di va**a… in codice" per vendicarsi dei problemi avuti con il produttore quando il suo progetto (in fase iniziale) era legato a Miramax, lo studio di Weinstein e del fratello

Elijah Wood ha rivelato che uno degli orchi dell'adattamento cinematografico de “Il Signore degli Anelli” sarebbe stato modellato a immagine e somiglianza di Harvey Weinstein.



“Una sorta di va**a… in codice nei confronti del celebre produttore”, ha spiegato l’ex hobbit di “Lord of the Rings” ai microfoni di “Armchair Expert”, il podcast dell'attore Dax Shepard.

"Penso che ne possiamo parlare adesso perché Weinstein è in carcere", ha aggiunto il Frodo della trilogia.



Questa rivelazione infatti non era mai uscita prima d’ora ma oggi le cose sono cambiate perché Harvey Weinstein sta scontando una pena di 23 anni nello stato di New York (ed è stato rinviato a giudizio a Los Angeles).

L'orco al centro dello scandalo delle molestie sessuali scoppiato nell'ottobre 2017 sarebbe quindi anche l'orco vero e proprio dell’adattamento che Peter Jackson ha fatto delle pagine di Tolkien.



I motivi per cui il regista avrebbe deciso di rendere l'orco del tutto simile al famoso produttore di Hollywood (che adesso è tristemente celebre nel senso che la sua fama di un tempo è stata sostituita da una fama di tutt'altro genere) non sarebbero però legati alle molestie sessuali.

Benché la figura dell'orco sia solitamente collegata proprio alla delicatissima tematica di molestie di questo tipo, specialmente quando a subirle sono dei minori (il personaggio dell'orco delle favole è infatti quella di un mostro che vuole mangiare i protagonisti, solitamente bambini. I giornalisti hanno scelto la parola “orco” in riferimento ai casi di pedofilia). Le motivazioni che avrebbero spinto Jackson a citare le fattezze di Weinstein con il personaggio del suo orco sono altre.

Perché l'orco ricalca Harvey Weinstein

Stando a quanto riportato dal Frodo della trilogia, rendere uno degli orchi del tutto simile a Weinstein sarebbe stato una vendetta per i tanti problemi che il regista ha avuto con il produttore quando la prima pellicola - di quella che sarebbe diventata poi una saga in tre atti - doveva essere sotto la Miramax (lo studio di Harvey Weinstein e di suo fratello Bob).

Jackson aveva incominciato a sviluppare i film con la Miramax e, come racconta Elijah Wood, “Peter voleva trarre almeno due film dai romanzi di JRR Tolkien ma Harvey gli chiese di adattare tutti i libri in una sola pellicola”.

Che i due non andassero d'accordo era già cosa nota. Peter Jackson ha parlato in passato del fatto che il produttore l'avesse pressato al fine di non far entrare nel cast Mira Sorvino e Ashley Judd, due attrici che avevano rifiutato le sue avance. Elijah Wood ha raccontato ai microfoni del podcast di Dax Shepard che Weinstein ha perfino minacciato di sostituire Peter Jackson, pensando di far sedere al suo posto sulla sedia da director Quentin Tarantino o John Madden (che aveva girato nel 1998 “Shakespeare in Love”, da lui prodotto).