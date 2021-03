Cancel culture, da Harvey Weinstein a Eminem: cos'è e cosa significa

La cultura dell’annullamento o della cancellazione è una forma moderna - ultimamente molto in voga - di ostracismo con cui si estromette una persona da cerchie sociali o professionali. Colpisce figure pubbliche, aziende, prodotti di consumo e dell’entertainment a seguito di fatti o dichiarazioni considerate offensive. Da Via col vento (eliminato dal catalogo HBO, prima di essere riammesso con un'introduzione ad hoc) a Pepè la Puzzola tagliata dal sequel di Space Jam, oggi la cancel culture è all'ordine del giorno

Andando oltre alla traduzione letterale, si tratta di una forma moderna e attualissima di ostracismo con cui una tal persona così come un brand o un gruppo commerciale vengono messi al bando, con un’estromissione totale dalle cerchie sociali, social e/o professionali. In pratica si smette immediatamente di supportare il nome in questione, reo solitamente di aver detto oppure fatto qualcosa di molto offensivo, altamente discutibile e per molti inammissibile.

Cancel culture è una delle espressioni ultimamente più usate e il perché risiede nel suo successo odierno: oggigiorno, infatti, ce ne viene offerto quasi un caso al dì. Ma cosa significa esattamente “cancel culture”? Letteralmente si può tradurre con “ cultura dell'annullamento ” o “ cultura della cancellazione ” (in inglese ci si riferisce a essa non solo con l’espressione di cancel culture ma anche con quella di call-out culture).

Cancel culture: un’espressione con connotazione negativa

L’espressione “cancel culture” ha una connotazione abbastanza negativa poiché cancellare non è mai la soluzione vincente: la millenaria pratica del nascondere la polvere sotto al tappeto non ha dato buoni frutti, anzi.

Nascondere sotto il tappeto gli scheletri nell’armadio, per esempio, è solamente un trasferire qualcosa di cui ci si vergogna. Ma "l’archeologia sociale" ci insegna che tutto prima o poi riemerge, qualsiasi cosa torna a galla. E gli effetti di quel riemergere pare possano essere ancora più devastanti.



Quindi la cultura della cancellazione, oltre a ledere in qualche modo i diritti della libertà d'espressione e a estremizzare il vecchio caro (in cui "vecchio caro" è a volte inteso come trito e ritrito) politically correct, è da molti osteggiata. Della serie: occhio non vede, cuore non duole anche no.

Nei casi gravi - come quelli che portano a soluzioni estreme quali la cancel culture - non basta accantonare il problema per risolverlo. E non basta non pensarci più, anzi: così facendo, secondo i moltissimi detrattori della call-out culture, si rischia di scivolare in un eterno ripetersi del tal problema, auto-condannandoci a un perpetuo “giorno della marmotta” (citazione al film Ricomincio da capo con Bill Murray, titolo originale Groundhog Day appunto) in cui ci risveglieremo sempre con quella cosa sul groppone.