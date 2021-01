Dumbo, Peter Pan e Aristogatti vietati ai minori di 7 anni da Disney

Sulla piattaforma in streaming sono stati rimossi dalla sezione dedicata agli "Under Seven" alcuni classici animati perché ritenuti offensivi. Ancora disponibili per gli utenti di età superiore ai 7 anni, i film sono segnalati con un cartello che avverte circa le “rappresentazioni negative” e “le denigrazioni di popolazioni o culture”

I titoli che sono stati quindi vietati ai minori di 7 anni su Disney+ sarebbero Dumbo, Peter Pan e Gli Aristogatti, cancellati dallo spazio junior della piattaforma e ancora disponibili nelle sezioni per utenti di età maggiore a quella minima ma con un cartello a segnalarne i contenuti (come già annunciato lo scorso ottobre).

La Disney ha preso la decisione di rimuovere dalla sezione dedicata ai più piccoli della propria piattaforma in streaming alcuni classici dell’animazione in quanto ritenuti offensivi a causa di “rappresentazioni negative” e “denigrazioni di popolazioni o culture”.

Mentre per gli under seven i tre lungometraggi di animazione sono stati del tutto cancellati, chi invece ha un’età sopra ai sette anni li troverà ancora in catalogo sulla piattaforma. Tuttavia Disney ne ha segnalato i contenuti con un apposito cartello che recita le seguenti parole:

In Peter Pan , invece, non ci sarebbe il dovuto rispetto nei confronti dei nativi americani. Il protagonista Peter Pan, infatti, definisce i membri della tribù di Giglio Tigrato con l’appellativo offensivo di “pellirosse”.

“Disney si impegna a creare storie con temi ispiratori e aspirazionali che riflettano la ricca diversità dell’esperienza umana in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su come le storie hanno avuto impatto sulla società, visita il sito www.Disney.com/StoriesMatter ”.

Dopo la decisione di apporre la segnalazione di contenuti offensivi presa lo scorso ottobre, la Disney ha anche dichiarato il proprio impegno per produrre narrazioni che possano essere d’ispirazione per le nuove generazioni.

Il film è stato reintrodotto su HBO Max dopo pochi giorni in una nuova versione corredata di un’introduzione per spiegare i temi affrontati nella pellicola e per sottolineare come la rappresentazione del Sud in Via col Vento neghi inammissibilmente gli orrori della schiavitù.

A seguito delle proteste per la morte di George Floyd che hanno fatto nascere il movimento Black Lives Matter, nel giugno 2020 HBO Max ha rimosso temporaneamente la celebre pellicola Via col Vento.

Tra i titoli cinematografici considerati ormai classici che sono stati toccati da accuse c’è anche Grease, il celebre film musicale del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John nei panni di Danny Zuko e Sandy Olsson.



Trasmesso dalla BBC la sera del 26 dicembre 2020, il film è stato criticato sui social network, sollevando un'accesa discussione che si inserisce nel solco delle polemiche nate attorno ad alcuni classici Disney e a Via col Vento.

Nel caso di Grease non si tratterebbe di razzismo ma di sessismo, omofobia, misoginia e anche bullismo. E il verso della celeberrima canzone Summer Nights recita “Tell me more, tell me more/did she put up a fight?” ("dimmi di più, dimmi di più, lei ha fatto resistenza?”), trattando dunque in maniera leggera e per molti inammissibile la violenza sessuale.

Anche il bullismo e il maschilismo non mancherebbero all'appello, ad esempio nella scena in cui uno degli amici di Danny si corica a terra per spiare sotto la gonna di due studentesse della Rydell High School.