Francesco Sarcina canta gli Aristogatti per la Croce Rossa

“Ho sempre amato questo brano, tratto dal film d’animazione Disney Gli Aristogatti, che ha una bellissima colonna sonora”, ha affermato l’artista. “È un onore interpretarlo per sostenere la Croce Rossa Italiana che ha fatto e sta continuando a fare molto in prima linea in questo momento difficile.” La performance di Francesco Sarcina va ad aggiungersi ai brani interpretati da Francesca Michielin (“Riflesso” dal film Disney Mulan), Noemi (“Il Cerchio della Vita” dal film Disney Il Re Leone), Serena Autieri ("Nell’Ignoto" dal film Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle), Michele Bravi (“Ricordami (Solo)” dal film Disney e Pixar Coco), Naomi Rivieccio (“La mia voce” dal film Disney live action Aladdin) e Serena Rossi (“Parte del tuo mondo” dal film Disney La Sirenetta).

Disney Magic Moments insieme alla Croce Rossa

l sito DisneyMagicMoments.it, nato nell’ambito dell’iniziativa globale Disney Magic Moments con lo scopo di portare la magia Disney nelle case delle famiglie, è anche il punto di raccolta di un progetto di intrattenimento musicale creato da Disney Italia a supporto della Croce Rossa Italiana che consiste in una collezione di video in cui artisti e talent italiani interpretano i loro preferiti tra i brani tratti dalle colonne sonore dei film Disney, con lo scopo di creare un momento magico e di condivisione per le famiglie e di dare il proprio contributo per rendere migliore questo momento.

L’iniziativa di Disney Italia, oltre a fornire intrattenimento, vuole supportare il lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana, con particolare attenzione all’impegno dell’associazione nel trasformare questo periodo nel “Tempo della Gentilezza” così come lo ha chiamato la CRI fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 includendo in questa definizione una serie di servizi a favore delle persone più fragili che, con l’emergenza sanitaria in corso, si sono ritrovate isolate. La Croce Rossa Italiana ha quindi potenziato i servizi a favore delle persone più vulnerabili come la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa, la distribuzione di pacchi alimentari e buoni spesa, il supporto psicologico. È anche la cornice dentro la quale la CRI sta raccogliendo tutti i gesti di collaborazione, amore e gentilezza attraverso i quali essere vicini a chi ha bisogno. Chiunque può dare il proprio contributo, spaziando dal volontariato all’intrattenimento, come accade per i talent coinvolti dal progetto Disney Magic Moments. La connessione tra il progetto Disney Italia e Croce Rossa Italiana avviene infatti attraverso la voce dei talent: le performance musicali sono precedute da un messaggio che invita gli utenti a scoprire il tempo della gentilezza e le possibilità per farne parte visitando il sito della Croce Rossa Italiana



I video, pubblicati sui profili social Disney Italia (Instagram e Facebook), saranno disponibili su DisneyMagicMoments.it dove le famiglie potranno trovare intrattenimento per tutti i gusti, dai tutorial per disegnare i personaggi Disney fino ai consigli di make up ispirati ai film d’animazione, passando dai disegni da colorare e alcuni corti animati con protagonisti i personaggi più amati di sempre, come il simpatico Olaf