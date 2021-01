1/15

Il 25 gennaio 1961 il mondo si innamorava dei dalmata Pongo e Peggie, dei loro cuccioli e degli sgangherati padroni Roger e Anita. In quella data, infatti, andava in scena la prima proiezione del lungometraggio alla Radio City Music Hall di New York City. A sessant'anni da allora il cartone animato, decimo film campione d'incassi della Disney, è ancora amatissimo. Ecco tutte le curiosità sul film (foto: COL)

