CinemaCon 2025, i film più attesi e gli ospiti sul palco di Las Vegas

7/16 ©Getty

Regina Hall, Teyana Taylor e Leonardo DiCaprio sono saliti sul palco del CinemaCon come rappresentanti di una delle produzioni più attese del 2025 targate Warner Bros Pictures, il prossimo film di Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, che arriverà nelle sale il 26 settembre. DiCaprio ha definito il thriller "epico" e ha aggiunto che lavorare col regista americano era un sogno che coltivava da oltre venti anni

One Battle After Another, il primo trailer del film con Leonardo DiCaprio